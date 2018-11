OĽANO vyzýva ministra Lajčáka: Slovensko by sa malo zapojiť do prípadu Asie Bibi

BRATISLAVA – Slovenská republika by mala zaintervenovať v prípade pakistanskej kresťanky Asie Bibi, apelovať na to, aby mohla vycestovať z Pakistanu a na Slovensku sa uchádzať o azyl. Myslí si to predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽaNO), ktorá na iniciatívu vyzvala ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD).

Podľa Verešovej by prípad pakistanskej kresťanky, ktorá bola dlhé roky väznená pre svoju vieru a naďalej je i so svojou rodinou v ohrození života, nemal nechať slovenskú verejnosť ani predstaviteľov štátu ľahostajnými. "Angažovanie sa v prípade Asie Bibi by malo byť prvým výrazným krokom SR týmto smerom. Touto cestou by som Vás rada vyzvala, aby ste využili svoje kompetencie a apelovali na zapojenie SR do úsilia medzinárodného spoločenstva o záchranu Asie Bibi," napísala Verešová v liste šéfovi slovenskej diplomacie.