Odvod reťazcov je zameraný na neprimerané zisky a marže, tvrdí podpredseda SNS Paška

BRATISLAVA - Národniarmi navrhovaný odvod pre obchodné reťazce je podľa podpredsedu SNS Jaroslava Pašku zameraný na tých obchodníkov, ktorí majú neprimerané zisky a marže. Zahraničné obchodné reťazce totiž podľa neho vyvážajú zisky do zahraničia a domácich dodávateľov vystavujú neférovým podmienkam.

Uviedol to v rámci rozpravy v prvom čítaní k návrhu zákona o odvode obchodných reťazcov, ktorý poslanci dnes prerokúvali v prvom čítaní. Predkladatelia z SNS obhajujú tiež zámer podporiť z výnosu z navrhovaného odvodu slovenských potravinárov a poľnohospodárov. Peniaze majú smerovať na riešenie krízových situácií či na zmiernenie dopadov klimatických zmien.

Opozícia však pokračovala v kritike návrhu, ktorý jej poslanci označili za protitrhový, nesociálny a iracionálny. Podľa poslanca za OĽaNO Eduarda Hegera sa tento návrh absolútne minie účinku, slovenským poľnohospodárom a potravinárom nepomôže, navyše na to doplatia spotrebitelia. "Ak chcete obmedziť marže reťazcom, prineste taký zákon. Tento to nie je. Tento zákon len prinesie zvýšené ceny ľuďom," povedal. Heger pritom spochybnil aj rozdeľovanie vybratých odvodov, ktoré podľa opozície v návrhu nie je dostatočne opísané. "Ministerka Matečná nemá kredit toho, že by vedela prerozdeliť nejaké ďalšie peniaze," tvrdí.

Opoziční poslanci žiadajú návrh stiahnuť. V parlamente opakujú svoje výčitky, ktoré medializovali už v predchádzajúcich dňoch. Jana Kiššová z SaS pripomenula problematickú formu, akou bol návrh predložený, teda cez poslanecký návrh bez klasického pripomienkového konania. Okrem reálnej hrozby zvyšovania cien zopakovala aj dopad na zamestnancov, či už cez znižovanie miezd či aj straty práce.

Návrh by podľa opozície mohol paradoxne skomplikovať aj prístup slovenských dodávateľov na pulty obchodov, keďže obchodníci by si mohli odvod kompenzovať tlakom na nižšie dodávateľské ceny. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár predložil zároveň procedurálny návrh, aby sa v rokovaní o tomto bode nepokračovalo.

Predkladatelia však už pred prerokúvaním v parlamente pripustili zmeny návrhu. Poslanci za SNS avizovali aj rokovania s koaličným partnerom Most-Híd, ktorý mal k návrhu pripomienky. Aj počas prerokúvania v prvom čítaní národniari naznačovali, že návrh by sa v konečnom dôsledku nemusel dotknúť domácich predajcov. Konkrétnosti však neuvádzajú. "Ani Starý Otec, ani Coop Jednota nebudú postihnutí týmto odvodom, pokiaľ budú podmienky nastavené tak, aby ich nepoškodili," vyhlásil poslanec za SNS Jaroslav Paška. O tom, či poslanci návrh posunú do druhého čítania, bude parlament hlasovať v utorok.

Odvod podľa predloženého návrhu SNS majú platiť obchodné reťazce, v ktorých aspoň 10 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v dvoch okresoch. Predkladatelia podľa návrhu vypočítali, že výnos z tohto odvodu môže ročne celkovo dosiahnuť 150 mil. eur. Po odrátaní negatívneho vplyvu na daň z príjmov v sume 31,5 mil. eur tak čistý výnos z odvodu vypočítali na 118,5 mil. eur.

Z týchto peňazí sa má podľa materiálu financovať najmä odbyt poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov, ale tiež financovať analýzy, prieskumy, výstavy a prezentácie súvisiace s odbytom týchto produktov. V návrhu sa spomína tiež možná kompenzácia negatívnych vplyvov globálnych zmien počasia na poľnohospodársku prvovýrobu, či zriadenie a pravidelné financovanie fondu ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve.