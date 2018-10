SaS navrhuje možnosť odchodu do predčasného dôchodku v šesťdesiatke, má to ale háčik

Richard Sulík

Zdroj: Foto: SITA/Braňo Bibel

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) predložili dnes do prvého čítania v Národnej rade SR návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého by mohli ľudia odísť do predčasného dôchodku už v 60-tich rokoch. Ich dôchodok by sa však adekvátne tomu znížil.