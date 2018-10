Pre odvod reťazcov nám podľa SaS hrozí spor s Európskou komisiou

Pripomína podobné prípady v Poľsku či Maďarsku, kde podobné opatrenia Brusel označil za diskriminačné a v rozpore s pravidlami o štátnej pomoci. "Slovenskej republike reálne hrozí, že bude mať po prijatí tohto zákona vážne problémy z hľadiska konania Európskej komisie," uviedla na piatkovej tlačovej konferencii.

Poslanci SaS zároveň zopakovali svoju kritiku namierenú voči tomuto návrhu s tým, že jeho prijatím tiež hrozí rast cien potravín, tlak na úspory na zamestnancoch obchodných reťazcov. Návrh podľa nich nepomôže ani samotným poľnohospodárom a potravinárom a nič nehovorí o tom, ako sa má výnos z odvodu použiť. "Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná neurobila pre rozvoj poľnohospodárstva vôbec nič. Touto daňou poškodí nielen poľnohospodárov a potravinárov, ale všetkých občanov, lebo budú nakupovať drahšie potraviny," dodala tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.

Návrh na zavedenie 2,5-percentného odvodu obchodných reťazcov sa momentálne nachádza v parlamente v prvom čítaní. O jeho posunutí do druhého čítania by sa malo hlasovať budúci týždeň v utorok. Predkladatelia zo strany SNS už však avizovali, že sú pripravení niektoré zmeny do návrhu aplikovať. Naznačovali pri tom tiež, že nový odvod by sa nemusel týkať domácich obchodných sietí.