Pellegrini o Dankovej podpore Maďarska a Poľska: Vláda musí rozhodnutia NR SR rešpektovať

Ak sa teda poslanci NR SR rozhodnú zastať sa krajín, ktoré pre ich kontroverzné kroky v oblasti právneho štátu EÚ kritizuje, vláda musí toto rozhodnutie rešpektovať. Premiér tak dnes po skončení Európskej rady v Bruseli reagoval na Dankovu iniciatívu.

„My sme jasne dali za vládu najavo, že preferujeme dialóg. Ukazuje sa, že v prípade Poľska sa v poslednom čase podarilo urobiť určité ústupky z jednej aj druhej strany. Pevne verím, že aj pri Maďarsku treba ísť touto cestou a nie hneď sa vyhrážať použitím najkrajnejšieho riešenia, ktoré by vôbec neprispelo k udržaniu jednoty v rámci EÚ,“ povedal ďalej šéf slovenskej exekutívy.

Pripomenul, že NR SR je zákonodarný zbor, od ktorého napríklad závisí vláda. Preto ak prijme nejaké rozhodnutie, vláda ho podľa ústavného zriadenia SR rešpektuje. Pokiaľ sa činy poslancov extrémne nevymykajú zahraničnopolitickému smerovaniu krajiny, premiér ich veľmi nechce komentovať. „Ale vyjadriť názor, že vítame dialóg pred sankciami, to nie je v rozpore s pozíciou vlády alebo ministerstva zahraničných vecí,“ dodal Pellegrini.

Pellegrini zodpovedal aj iné ozázky o Dankovi

Premiér odpovedal aj na iné otázky o Andrejovi Dankovi. Ten sa nedávno vyjadril, že by mohol odísť z postu predsedu NR SR, aby sa venoval viac politike v regiónoch a dosiahol pre stranu historicky najlepší výsledok. Pellegrini povedal, že tieto informácie iba čítal, Danko mu o nich osobne ani telefonicky nehovoril.

„Je úplne zdravé, ak každý predseda politickej strany má záujem vyhrať voľby, je normálne, ak sa potom chce uchádzať o predsednícku stoličku vo vláde. To je jeho ambícia, ja si ju netransformujem k mojej osobe. Uvidíme, ako dopadnú voľbu, kto bude rozdávať karty a aká bude spoločenská požiadavka, kto by mal stáť na čele vlády,“ povedal premiér na otázku, či vníma Danka ako konkurenciu. „Nie som prilepený k stoličke, som ešte relatívne v mladom veku, aj keď nebudem predsedom vlády, tak sa hádam ešte nejako uživím,“ dodal na záver.

Predseda parlamentu Andrej Danko urobí všetko pre to, aby plénum národnej rady prijalo uznesenie v prípade aktivácie Článku 7 Lisabonskej zmluvy voči Maďarsku. Danko o tom ubezpečil aj ministra zahraničných vecí Maďarska Pétera Szijjártóa. Danko povedal, že uznesenie, ktoré už má podporu v koalícii, obsahuje vyhlásenie o tom, že Národná rada SR sa bude aktívne zasadzovať o to, aby sa využili všetky dostupné príležitosti pre vzájomný dialóg Maďarska a inštitúcií Európskej únie, ktorý odpovie na všetky otvorené otázky a môže záležitosť vyriešiť v konštruktívnom duchu bez negatívnych dôsledkov na spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov.

Danko chce podľa vlastných slov takto odsúdiť konanie Európskej únie, ktorá by touto cestou hrubo zasiahla do práv suverénnych členských štátov, ktorými Maďarsko aj Poľsko sú. "Národná rada Slovenskej republiky je po prezidentovi druhý najvyšší štatutárny orgán. Chcem, aby sa na to nezabúdalo. Preto sa budem snažiť o to, aby sme s pomocou poslancov presadili toto uznesenie, ktoré pomôže našim susedom. Našim bratom a priateľom, Poliakom a Maďarom nikto ubližovať nebude,“ povedal.

Európsky parlament (EP) v septembri väčšinou hlasov podporil aktivovanie Článku 7 proti Maďarsku za to, že vláda premiéra Viktora Orbána potiera demokratické hodnoty, na ktorých je EÚ založená. Za toto opatrenie, ktoré by mohlo viesť až k strate hlasovacích práv pre Maďarsko v rámci EÚ hlasovalo v stredu 448 poslancov EP, proti ich bolo 197. Na schválenie tohto bodu bola potrebná dvojtretinová väčšina. Za potrestanie Maďarska hlasovala dokonca aj pomerne veľká časť poslancov Európskej ľudovej strany (EPP), najsilnejšej politickej frakcie v EP, ktorej je Fidesz členom a Maďarsko doteraz vždy bránila.

Pokiaľ ide o Poľsko, krajina sa s Úniou sporí o reformu súdnictva, ktorá podľa lídrov EÚ dostáva sudcov pod väčšiu politickú kontrolu. Začiatkom októbra prezident Andrzej Duda uviedol do funkcie 27 nových sudcov najvyššieho súdu, čím v podstate ignoroval rozhodnutie iného súdu o pozastavení menovania sudcov, až kým situáciu neprešetrí Súdny dvor Európskej únie.

Maďarsko zažalovalo Európsky parlament

Maďarsko podalo na Súdnom dvore Európskej únie žalobu na Európsky parlament. Ako informovala hovorkyňa súdneho dvora Delia Loredana Cartis, stalo sa tak v súvislosti s uznesením parlamentu z 12. septembra 2018. Prostredníctvom neho vyzval Radu EÚ, aby v súlade s článkom 7 Zmluvy o EÚ rozhodol, či v Maďarsku existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt Európskej únie, na ktorých je založená.