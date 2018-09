Beblavý predkladá návrh na hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov

Miroslav Beblavý

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA- Na Slovensku by sa mal prijať zákon, ktorý by zaviedol hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov. Myslí si to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý. Jeho prijatie pritom podľa poslanca sľúbila aj vláda vo svojom programovom vyhlásení.