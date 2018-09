Klus s Paškom sa zhodli: Šefčovič ako šéf Európskej komisie by dokázal spájať

Podľa ich názoru, hoci je Šefčovič kandidátom socialistov, svojím doterajším pôsobením v EK preukázal, že dokáže dobre komunikovať s reformistami i ľudovcami. Klus uviedol, že politická rodina, do ktorej v rámci Európskeho parlamentu (EP) patrí SaS, bude síce podporovať svojho kandidáta, zrejme Čecha Jana Zahradila, ale poznamenal, že Zahradil i Šefčovič sú dobrou správou nielen pre SR, ale pre celý región. Pripomenul súčasne, že o osobe predsedu EK de facto rozhodujú občania členských štátov Európskej únie (EÚ) vo voľbách do EP, preto apeloval na účasť voličov zo SR v eurovoľbách.

Samotný Šefčovič poskytol v nedeľu pre reláciu V politike rozhovor, v ktorom definoval priority svojho predvolebného boja. Spresnil, že už "tradičné témy" by chcel rozšíriť o cieľavedomú priemyselnú politiku, geostrategickú nezávislosť, asertívnu obchodnú politiku či pružnú politiku v rámci globalizačnej súťaže.

Chce sa tiež zasadiť za vytvorenie podmienok pre lepšie vzdelanie mladých ľudí a zlepšenie ich uplatnenia na trhu práce. Hovoril o programe Erazmus X, ktorý by slúžil na sústavné dopĺňanie vedomostí a zručností mladých ľudí.

Šefčovičovým cieľom je aj skoncovať s umelým delením krajín EÚ na staré a nové či severné a južné. Zdôraznil, že aj z "nášho regiónu vieme prinášať témy dôležité pre celú EÚ". Poznamenal, že v predvolebnom období očakáva tvrdú kampaň zo strany extrémistov a populistov a ich útoky najmä na jednotu EÚ.

Vyslovil tiež predpoklad, že EP, ktorý vzíde z volieb v máji 2019, bude viac fragmentovaný ako súčasný. Práve preto bude podľa Šefčoviča veľmi dôležitá schopnosť dospieť ku kompromisu. Poslanci NR SR sa ďalej v diskusii venovali hodnoteniu končiacej EK a jej šéfa Jeana-Clauda Junckera, pričom vyjadrili nádej, že vo vedení EÚ a EK dôjde po voľbách k zásadnej zmene.

Obaja poslanci komentovali aj závery nedávneho neformálneho summitu EÚ v Salzburgu, pričom ocenili dosiahnutie konsenzu vo veci nutnosti posilnenia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Spoločne však upozornili, že je nutné dohodnúť jej presné kompetencie. Členovia Zahraničného výboru NR SR zdôraznili, že EÚ by v rámci rokovaní o brexite "nemala Britániu trestať", lebo - ako varoval Klus - "obráti sa to proti nám". EÚ by si mala podľa nich ako prioritu vytýčiť zachovanie dobrých vzťahov s Britániou po jej vystúpení z EÚ.