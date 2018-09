Šefčoviča v boji o šéfa EK podporili koaličný Most i opozičná SaS: Pridal sa aj Pellegrini

"Už aj to, že pán Maroš Šefčovič získal podporu deviatich sociálnodemokratických strán z členských štátov Európskej únie, je dôkazom toho, že odvádza kvalitnú prácu. Je dobrý odborník, má dlhoročné skúsenosti, má víziu. Určite bude serióznym kandidátom," poznamenal Most-Híd.

Podporil ho aj Sulík

Predseda SaS a europoslanec Richard Sulík drží palce podpredsedovi Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Marošovi Šefčovičovi v jeho kandidatúre za šéfa EK. Pre Slovensko by bol zisk tohto postu podľa Sulíka "megaúspech".

"Viem, je to eurokomisár nominovaný Smerom a tiež viedol kandidátku Smeru do eurovolieb v roku 2014. Napriek tomu mu držím palce. Svoju robotu si robí, pokiaľ to viem posúdiť, kvalitne, nikdy sa neznížil k osobným útokom a správa sa korektne. Pre Slovensko by to bol megaúspech, keby malo predsedu komisie," uviedol Sulík. Šefčovič je podľa neho jediný, kto má čo len náznak šance.

Priazeň premiéra

Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyjadril plnú podporu podpredsedovi Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Marošovi Šefčovičovi, ktorý v pondelok potvrdil svoju oficiálnu kandidatúru na post predsedu exekutívy Európskej únie (EÚ). Pellegrini tak urobil na záver tlačovej konferencie pri príležitosti spoločného zasadnutia vlád Slovenskej a Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Ako slovenský premiér povedal, Šefčovič sa stal hlavným lídrom kandidačnej listiny európskych socialistov v nasledujúcich európskych voľbách. „Som veľmi rád, že predstaviteľ, ktorý je aj zástupcom socialistickej rodiny a zástupcom strany Smer-SD, má takú vysokú ambíciu. Myslím si, že je to veľmi kvalitný človek, ktorý nežije v bubline. Je to človek, ktorý veľa cestuje, načúva a vie, aký je reálny život v Európe a čo skutočne trápi Európanov. Myslím si, že priority, ktoré dnes predstavil v rámci svojej kandidatúry, jasne cielia veci, ktoré trápia Európu. Želám mu veľa zdaru v tejto kandidatúre a chcem mu vyjadriť plnú podporu, moju osobnú, ako aj celej strany a, pevne verím, aj vlády Slovenskej republiky,“ dodal s tým, že podľa neho je Šefčovič človek, ktorý má právo uchádzať sa o spomínaný post.

Šefčovič v pondelok ráno na pôde EK predstavil podporu deviatich sociálnodemokratických strán z deviatich členských krajín EÚ, čo ho oprávňuje, aby sa na budúci rok mohol uchádzať o post predsedu exekutívy EÚ. Z tejto pozície by sa snažil najmä o jednotu Únie, uviedol v rozhovore.