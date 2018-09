Obmedzenie poslaneckej imunity nie je v Európe raritou, tvrdí bývalý generálny prokurátor Vaľo

BRATISLAVA - Obmedzenie výrokovej imunity poslancov nie je v Európe raritou, potrebná je však diskusia a dôkladná príprava ústavnej úpravy. Myslí si to bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo. O jej okresaní uvažujú koaličné strany.

Takmer v celej Európe je výroková imunita okresaná možnosťou vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti, priblížil Vaľo. Ozrejmil, že napríklad poslanci parlamentu v Rakúsku môžu byť braní na trestnoprávnu zodpovednosť za svoje výroky pri výkone mandátu, ak sa nimi dopustia trestného činu ohovárania alebo prezradia utajované skutočnosti. V Maďarsku a Poľsku je výroková imunita obmedzená možnosťou uplatnenia občianskoprávnej zodpovednosti.

Zmeny týkajúce sa výrokovej imunity iniciuje predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Spolu s okresaním imunity by sa mal presne zadefinovať antisemitizmus. Koaličné strany uvažujú o možných postihnutiach poslancov za rasistické či extrémistické prejavy.

V súčasnosti má parlament možnosť disciplinárne riešiť problém s morálkou či kultúrou prejavov poslancov v pléne pokutami či dlhším vykázaním z rokovania. V prípade rozmnoženia sa závažných útokov na základné hodnoty by mali problém riešiť silové zložky štátu prostredníctvom trestného práva, vysvetlil Vaľo. Zneužívaniu právomocí má zabrániť ústavný súd, ktorý by mal v podobnom prípade vysloviť súhlas s trestným stíhaním. Až potom môže byť vec podľa Vaľa vyšetrená, zažalovaná prokuratúrou a odsúdená súdom.

"Ak má ústavná úprava parlamentnej imunity v SR zodpovedať požiadavke presnosti a jednoznačnosti, potom naliehavejšie vyžaduje iné zmeny a doplnenia, ako je obmedzenie trestnoprávnej imunity vzťahujúcej sa na výroky," doplnil. K absolútnemu prelomeniu trestnoprávnej imunity poslancov by malo podľa neho dôjsť až po odbornej diskusii o súčasnom ústavnom riešení, výklade a spresnení ústavnej úpravy imunít.

"Apel, že by za nepravdivé, nekultúrne či xenofóbne výroky prednesené pri výkone mandátu v parlamente a jeho orgánoch mali niesť poslanci zodpovednosť, je na mieste. Pokiaľ sa osočujú politici navzájom, nemala by to byť trestnoprávna zodpovednosť vyvodzovaná orgánmi inej štátnej moci, ale výlučne vnútroparlamentná disciplinárna zodpovednosť. Keď však výroky poslancov poškodia alebo ohrozia dôležitý chránený záujem štátu alebo významný chránený záujem tretích osôb, alebo naplnia znaky trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a podobne, je legitímne uvažovať aj o vyňatí takýchto výrokov spod ochrany trestnoprávnej imunity," myslí si Vaľo.

Právne poriadky európskych štátov podľa neho obvykle vylučujú trestnú zodpovednosť poslancov za hlasovanie a výroky prednesené v parlamente a jeho orgánoch v súvislosti s výkonom funkcie.

Tvrdí, že absolútna imunita preferovaná väčšinou štátov poskytuje úplnú slobodu hlasovania a výmeny názorov v parlamente ako základný predpoklad jeho demokratického fungovania, ochrany pred straníckym prenasledovaním a obmedzovaním diskusie zo strany inej moci. Takáto imunita nie je vymedzená vo všetkých štátoch rovnako. Môže ju prelomiť zodpovednosťou za neslušný, nedôstojný alebo ohováračský spôsob vedenia diskusie alebo za výroky nemajúce vzťah k prerokúvanej téme, a to spravidla len disciplinárnou zodpovednosťou voči parlamentu. Podľa Vaľa dovoľuje právo európskych krajín vyvodenie občianskoprávnej a len výnimočne aj trestnej zodpovednosti za ohováranie alebo vymedzené závažné trestné činy.