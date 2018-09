Šefčovič oznámi kandidatúru na predsedu Európskej komisie: EÚ čelí tlakom z jej vnútra, tvrdí

BRATISLAVA - Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič plánuje v pondelok v Bruseli oficiálne oznámiť svoju kandidatúru na post predsedu Európskej komisie (EK). Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12.

Šefčovič podľa vlastných slov dosiahol potrebnú podporu deviatich politických socialistických strán z krajín EÚ, ktorá ho oprávňuje stať sa oficiálnym kandidátom na post predsedu EK.

Európska únia čelí tlakom vo forme migrácie a extrémizmu

Európska únia čelí aj tlakom z jej vnútra, vo forme extrémistických a populistických hnutí, ktoré sa snažia rozsievať nepokoj, povedal podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Myslím si, že v Európe si veľmi dobre pamätáme, kam to vždy viedlo," povedal Šefčovič. Preto podľa neho zdôraznil aj predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojom utorňajšom prejave, že EÚ musí byť v rozhodovaní rýchlejšia a rozhodovať o veciach kvalifikovanou väčšinou, pretože v niektorých oblastiach je ťažké čakať na konsenzus.

"V tejto situácii musíme byť naozaj jednotní a dohodnúť sa na pravidlách, ktoré budú fungovať a s ktorými budú súhlasiť všetci," povedal v relácii poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan (nezávislý). Prijímať pravidlá až v čase krízy je podľa neho neskoro.

V otázke migrácie je potrebné nastaviť také politické podmienky, aby táto téma nebola zneužívaná extrémistickými stranami, myslí si Kukan. Ako jedno z riešení spomenul investovanie a rozvoj pracovnej sily priamo v afrických krajinách, čo by im umožňovalo rast. Znížil by sa tým migračný tlak na Európu. Krajiny v Európe so záujmom o pracovnú silu budú mať podľa Kukana šancu získať ju aj z afrických krajín prostredníctvom nových pravidiel.

Podľa europoslanca Pála Csákyho (SMK) môže mať utorková správa Európskeho parlamentu (EP) o stave demokracie v Maďarsku negatívny vplyv na budúcnosť EÚ. "Extrémistické strany nevyrastajú z ničoho nič. Vyrastajú z našich chýb, aj z toho hlasovania," povedal Csáky.

Poslankyňa EP Monika Beňová (SMER-SD) sa vyjadrila, že maďarský premiér Viktor Orbán je stále právoplatne zvoleným predstaviteľom a nebolo nevyhnuté, aby EP pristúpil k hlasovaniu o iniciovaní právneho konania proti Maďarsku podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ.

"Ja osobne si myslím, že bolo veľmi dôležité udržať Viktora Orbána pri stole a snažiť sa naňho tlačiť politickými rokovaniami, aby ustúpil od niektorých rozhodnutí alebo aby ich zmenil, aby rešpektoval rozhodnutia súdneho dvora," povedala.