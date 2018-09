Jeseň na cestách môže poriadne potrápiť vodičov: Treba byť opatrnejší, pripomína polícia

BRATISLAVA - Na jeseň prichádzajú častejší dážď a hmla. Tie znižujú viditeľnosť a mokrá vozovka zase zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vozidlo šmykne a môže sa dostať do následnej dopravnej kolízie. Polícia preto pripomína vodičom, že treba prispôsobiť rýchlosť a techniku jazdy svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam.

Policajti odporúčajú používať stretávacie svetlá. Sychravé počasie, hmly a oveľa slabšie svetlo totiž spôsobujú, že na cestách je zlá viditeľnosť. Denné svietenie robí vozidlo viditeľným iba spredu. "Stretávacie svetlá však umožnia, aby vás dobre videli aj vodiči za vami," povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Chodcov a cyklistov v období, keď sa skôr stmieva, vidieť na cestách oveľa slabšie. Preto je dôležité využívať rôzne reflexné prvky na oblečení, na bicykloch či na taškách.

Na ceste treba dávať pozor na zver. Lesná či poľná zver sa podľa Policajného zboru objavuje pri cestách spravidla v ranných hodinách, ale aj v čase dopravných špičiek. Preto by vodiči mali byť mimoriadne opatrní najmä na miestach, kde je pravdepodobnosť, že sa zver objaví. "Ak sa už zviera dostane na vozovku, nesnažte sa mu vyhnúť vo vysokých rýchlostiach. Následky šmyku totiž môžu byť oveľa horšie ako samotná zrážka so zvieraťom, to platí najmä pri jazde po diaľnici," uviedla Baloghová.

Ak vodič zrazí poľovnú zver a tá tvorí prekážku v cestnej premávke, musí ju označiť výstražným trojuholníkom a zavolať políciu, ktorá informuje príslušné združenie, či už poľovné združenie, štátnu ochranu prírody, alebo správcu cestnej komunikácie. "Neodporúčame dotýkať sa zvieraťa a v žiadnom prípade ho nedávať do auta. Ak sa preukáže neoprávnené prisvojenie si cudzej zveri, takéto konanie je možné kvalifikovať ako trestný čin pytliactva, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky," vysvetlila Baloghová.