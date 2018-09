Pripravujeme špeciálne opatrenie pre platy začínajúcich učiteľov, vraví Pellegrini

Peter Pellegrini

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Ministerstvá financií a školstva pripravujú špeciálne opatrenie, ktorým by sa skokovo v ďalšom školskom roku navýšili platy začínajúcich učiteľov. Konkrétny návrh by mal prísť v roku 2019, s financiami naň by mal počítať už pripravovaný štátny rozpočet. Na Hodine otázok v parlamente to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).