Situácia je čoraz viac kritická: Zdravie škôlkarov v ohrození, toto sa musí zmeniť

V spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva zorganizovali v máji tohto roka cielený monitoring, v ktorom sa zamerali na pitný režim detí v materských školách vo všetkých regiónoch Slovenska. Monitorovali týždenný jedálny lístok v materských školách v každom okrese, pričom si všímali práve pitný režim. Spolu takto navštívili 365 školských zariadení.

Z monitoringu vyplýva, že počas desiat sú deťom v materských školách ponúkané zväčša sladené nápoje. Napríklad čaje sladené medom alebo cukrom. Podiel nesladených nápojov bol necelých 30 %. Približne v 4 % z materských škôl počas desiat deťom neponúkali nápoj, mali zabezpečený celodenný pitný režim. Aj počas obeda pili deti viac sladených nápojov. Percentuálne zastúpenie nesladených počas týždňa kolísalo medzi 36 % až 45 %. Olovrantové hodnoty v rámci týždňa boli pri nesladených nápojoch od 32 % do 41 %. Najviac nesladených nápojov pijú deti v rámci celodenného pitného režimu. Tu je ich zastúpenie približne 80 %.

Podľa prezidenta SKZL Igora Moravčíka pitie sladkých nápojov negatívne vplýva na ústne zdravie. Zápaly ďasien, kazivosť zubov a nadváhu si tak deti prenesú do svojho ďalšieho života. „V mnohých škôlkach nerobia ani hygienu ústnej dutiny,“ doplnil. Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo Neda Markovská uviedla, že len 56 % detí vo veku do 14 rokov je evidovaných u zubných lekárov, pričom pravidelne absolvuje preventívnu prehliadku len 77 % z nich.

Dodala tiež, že Slovensko je na druhom mieste vo výskyte rakoviny úst v Európe. So starostlivosťou o ústa preto podľa odborníkov treba začať čo najskôr. Markovská upozornila, že deti treba k ústnej hygiene viesť od narodenia, naučíme ich tak pocitu čistoty. Napríklad aj utrením úst po pití mlieka. Zubnú pastu podľa nej stačí použiť až vtedy, keď dieťa vie vypľúvať, asi po troch rokoch. Rodičia by sa mali starať o ústne zdravie detí aj prostredníctvom preventívnych prehliadok, na ktoré majú nárok dvakrát do roka. Najhoršie je, ak s dieťaťom prídu, keď ho už bolí zub, doplnil Moravčík.