Pellegrini na návšteve Rumunska: Podporujeme vstup do schengenského priestoru aj OECD

Peter Pellegrini a Viocirca Dancilaová

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

BUKUREŠŤ – Slovensko plne podporuje vstup Rumunska do schengenského priestoru aj do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Na svojej návšteve Bukurešti to povedal premiér Peter Pellegrini po stretnutí so svojou rumunskou kolegyňou Vioricou Dancilaovou.