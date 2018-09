FOTO Premiér nevylúčil, že na kaštieľ pôjdu ďalšie milióny: Nie je to vyhadzovanie peňazí do vzduchu

"Prišiel som sa pozrieť len na niektoré investície, ktoré sú realizované v Banskej Bystrici aj z prostriedkov vlády. Tak by to malo byť, ak niekomu niekde do samosprávy pošleme peniaze, mali by sme sa prísť presvedčiť, či tie prostriedky padli na úrodnú pôdu. Vládne tu čulý stavebný ruch a vidieť prvé výsledky. Sumu 3,2 milióna eur zhltnú tie najťažšie práce, ako strechy či sanácia stropov, čo zvonku tak nevidno, a je zrejmé, že nebude stačiť na dokončenie celej rekonštrukcie. Projekt je náročnejší. Našla sa však optimálna kombinácia spolupráce samosprávy a vlády, čo je dobré, či už ide o mesto, alebo malú obec, ktoré sa chcú meniť k lepšiemu," konštatoval premiér.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Ako dodal, nepovažuje to za "vyhadzovanie peňazí do luftu", je to kultúrny stánok, ktorý bude slúžiť nielen pre Akadémiu umení, ale celú verejnosť. Podľa neho by bola veľká škoda projekt nedokončiť. Sľúbil, že ak mu to pracovná pozícia dovolí, urobí všetko pre to, aby sa aj v budúcom roku "odkrojilo" či už z rozpočtu, alebo iných zdrojov a rekonštrukčné práce mohli pokračovať.

"Nerád dávam sľuby, ale keď ho dám, tak je potom pre mňa zaväzujúci, tak ho radšej dám, aby som mal verejný tlak sám na seba a splnil ho. Ako Banskobystričan by som bol šťastný, keby sme tento krásny kaštieľ mohli čoskoro dať do užívania," zdôraznil Pellegrini. Ďalšou možnosťou pre záchranu pamiatky sú i prostriedky z tzv. nórskych fondov.

"V spolupráci Akadémie umení a Univerzity Mateja Bela sa vykreoval tím, ktorý by mal spracovať návrh a žiadosť na ich čerpanie. Takže spolupráca beží a som presvedčený, že pokiaľ žiadosť splní všetky náležitosti a bude podaná, urobíme všetko pre to, aby sme s ňou uspeli," doplnil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských sa začala 15. apríla 2016. Zámerom akadémie je objekt využívať na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivú umeleckú činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného a filmového umenia či multimédií. Obnovená pamiatka má slúžiť aj na kultúrne a umelecké vyžitie obyvateľom a návštevníkom mesta.