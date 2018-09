Jozef Viskupič: Cesty II. a III. triedy musí opraviť štát, VÚC nemá na to peniaze

BANSKÁ BYSTRICA – Okrem jednorazovej investície do verejnej dopravy zo strany všetkých ôsmich vyšších územných celkov počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra, Združenie samosprávnych krajov SK8 na rokovaní s ministrom dopravy a výstavby Árpádom Érsekom v pondelok v Banskej Bystrici hovorilo aj o financovaní opráv ciest II. a III. triedy. Sú v ich správe, ale peniaze na to vo svojich rozpočtoch nemajú.

"Na stretnutí Združenia samosprávnych krajov SK8 sme rokovali aj o finančných prostriedkoch potrebných na modernizáciu ciest II. a III. triedy a potrebe ich dofinancovania 320 miliónmi eur zo štátneho rozpočtu," konštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter.

Argumentoval, že podľa analýzy rozvojového potenciálu patrí BBSK k štyrom krajom s druhými najväčšími vnútroregionálnymi rozdielmi, no pritom osem z 13 okresov BBSK je v kategórii s najhoršou dostupnosťou v rámci Slovenska.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

"Otvárame tému, že sa zle financujú cesty, jednoducho zo súčasných rozpočtov žúp 'dvojky' a 'trojky' opravené nebudú. Potrebujeme sa s touto alebo akoukoľvek inou vládou dohodnúť, ktorá daň alebo výnos štátu budú určené na to, aby mohli byť sanované. Jednoducho, ak to nebude, tak treba, aby sa odvážny politik postavil pred novinárov, verejnosť a povedal, že za súčasného nastavenia sa tieto cesty ani po 17 rokoch, tak ako fungujú župy, jednoducho opraviť nedajú. Rozpočtových prostriedkov z výberu podielových daní je málo. Postačia na široký kompetenčný rámec žúp - stredné školy, domovy sociálnych služieb alebo kultúrne inštitúcie, ale na to, aby sa sme robili infraštruktúru, ktorá je v tisícoch kilometrov, to sa nedá," reagoval po zasadnutí predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.

Podľa neho BBSK inicioval v tejto súvislosti dokument, v združení SK8 sa dohodli, že ho dopracujú a budú informovať, s akými požiadavkami pôjdu na rokovanie s rezortom financií. Ako dodal Viskupič, i téma mosty a ich oprava musí nájsť "počúvajúce uši" na ministerstve dopravy.