Šoféri, POZOR: Vyzbrojte sa poriadnou trpezlivosťou, čakajú nás ďalšie dopravné obmedzenia

BRATISLAVA – Vodiči v Bratislave a jej blízkom okolí musia v najbližších dňoch počítať s dopravnými obmedzeniami pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. TASR na to upozornil koncesionár projektu výstavby nultého obchvatu Bratislavy spoločnosť Zero Bypass Limited spolu so zhotoviteľom D4R7 Construction.

Vo štvrtok v podvečerných hodinách bude odklonená doprava na ceste I/63 medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom na novovybudovanú obchádzkovú trasu, paralelnú s existujúcou cestou. Od pondelka (17.9.) do konca októbra je naplánovaná čiastočná uzávera cesty druhej triedy II/503 Šamorín – Kvetoslavov z dôvodu výstavby obchádzkovej trasy potrebnej pre výstavbu križovatky Šamorín na rýchlostnej ceste R7.

"Od utorka (18.9.) do 31. októbra je naplánovaná úplná uzávera cesty III/1375 medzi Šámotom a Kvetoslavovom z dôvodu výstavby obchádzkovej trasy potrebnej pre výstavbu križovatky Šamorín na rýchlostnej ceste R7. Obchádzková trasa bude vedená cez Bučuházu – Šamorín – Kvetoslavov," informoval stavebník. Od stredy (19.9.) do 17. októbra je naplánovaná čiastočná uzávera cesty III/1020 Bratislava – Petržalka – Jarovce z dôvodu výstavby diaľničného mosta na diaľnici D4.

Pre opravy sa čiastočne uzavrú cesty R1 Trnava-Nitra a I/16 vo Zvolene

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzavrie z dôvodu opráv rýchlostnú cestu R1 v úseku Trnava – Nitra a cestu I/16 vo Zvolene. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová. "NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku Trnava - Nitra. Dôvodom sú práce na oprave vozovky, ktoré sa vo štvrtok začínajú realizovať,” uviedla Michalová.

Počas dvoch víkendov prejde podľa jej slov opravou vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu v km 35,500 - 33,000 (smer Trnava). Tri víkendy bude trvať oprava vonkajšieho jazdného pruhu ľavého jazdného pásu v km 27,500 - 22,440. "Obmedzenie sa týka obdobia od štvrtka 13. septembra od 20.00 h do nedele 28. októbra do 15.00 h. Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu toho istého jazdného pásu,” objasnila Michalová s tým, že práce sa budú vykonávať v čase od štvrtka (20.00 h.) do nedele (15.00 h).

"Z dôvodu opravy vozovky NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pruh cesty I/16 vo Zvolene v km 236,200 – 237,208," informovala ďalej hovorkyňa NDS.Obmedzenie sa týka obdobia od piatka 14. septembra od 20.00 h do pondelka 17. septembra do 6.00 h, od piatka 21. septembra od 20.00 h do pondelka 24. septembra do 6.00 h a od piatka 28. septembra od 20.00 h do pondelka 1. októbra do 6.00 h.

"Práce budú realizované v troch etapách. V prvej bude doprava vedená po obchádzkovej trase cestou I/66 cez mesto Zvolen na cestu III/2452 a II/2453 s napojením na cestu I/16 v križovatke Zvolen-centrum. V 2. a 3. etape bude doprava vedená pozdĺž pracoviska v ľavom jazdnom pruhu," spresnila Michalová. V prípade oboch ciest je podmienkou vykonania prác vhodné počasie počas uvedených víkendov pre pokládku asfaltových zmesí.