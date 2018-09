Fico sľubuje ďalšie úľavy: Cestovať zadarmo autobusom budeme do dvoch rokov

BRATISLAVA - Smer-SD chce pre žiakov, študentov a dôchodcov po vlakoch zabezpečiť aj cestovanie autobusmi zadarmo. Ako povedal dnes na tlačovej besede predseda strany Robert Fico, autobusy zadarmo pre cestujúcich by mohli prísť v roku 2019 alebo 2020. Opatrenie by sa týkalo tých, ktorí aj dnes majú vlakovú bezplatnú dopravu.

Generálny manažér Smeru Viktor Stromček pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády v roku 2016 koaličné strany hovorili o dopravnej autorite. Podľa neho je pre zavedenie autobusov zadarmo potrebná spolupráca s VÚC. „Pripravili sme legislatívny návrh, ktorý predložíme do NR SR. Spravíme finančné analýzy a následne rozhodnutie,“ povedal s tým, že cestovanie zadarmo v autobusoch by sa týkalo len tých, ktorí nemajú vlakové spojenie v okolí. V autobuse by mohli cestovať zadarmo po najbližšiu železničnú stanicu.

Podľa Fica sa v súčasnosti čistí politická scéna. „Ľudia môžu vidieť, čo sa bude diať, ak vyhrá voľby ten alebo onen. Slovenská verejnosť musí vedieť, čo znamená, keď vládnu pravičiari a liberáli, a čo znamená, keď má rozhodujúcu moc sociálna demokracia,“ vyhlásil Fico, podľa ktorého liberáli vo vláde Ivety Radičovej spravili jediné opatrenie, a to je zvýšenie DPH. Zvýšila sa podľa neho vtedy aj cena za plyn. „Ak budú mať rozhodujúcu moc, všetky naše opatrenia na zlepšenie životnej úrovne, ktoré sme urobili, budú likvidované. Ešte aj zavedenie rovnej dane znamenalo, že ľudia zaplatili viac,“ konštatoval.

Ak Smer bude mať dôležité postavenie vo výkonnej moci po ďalších parlamentných voľbách, zotrvanie ich opatrení bude podľa Fica podmienka pre vstup do vlády. Tieto prijaté opatrenia chce Smer aj naďalej zlepšovať. „Nikto nás nemôže obviniť, že to robíme účelovo pred voľbami. Robíme to počas celého volebného obdobia. Pravica je bezcitná, ak hovorí, že tieto opatrenia treba zrušiť,“ dodal.

Podľa Fica dnes vlakom zadarmo cestuje približne 1,2 milióna ľudí. „Stúpol počet cestujúcich o viac ako 60 percent. Železniciam sa znižuje strata. V roku 2017 bola o 20 percent nižšia ako v roku 2016. Výrazne stúpol počet platiacich cestujúcich. Mnohí si kupujú miestenky. Ak je teda výsledkom zavedenia bezplatného cestovného pomoc ľuďom, tak trváme na tom, že druhým efektom je zvýšenie počtu aj platiacich cestujúcich a znižovanie straty železníc,“ zdôraznil.

Najnovšie opatrenie, ktorým sú obedy zadarmo pe žiakov základných škôl a škôlkarov v poslednom ročníku sa dotknú podľa Fica 517 000 detí. Príspevok štátu je 1,20 eura. Suma spolu má byť približne 100 miliónov eur. „Vedieme deti k normálnemu stravovaniu. Nie sú to vyhodené peniaze. Ako môže niekto, kto vymetá bruselské bary závidieť, že niekto preplatí cestovné a obed. Verím, že toto opatrenie bude zavedené aj pre stredné školy na budúci rok,“ uviedol Fico, ktorý pripomenul, že Smer zvyšuje aj vianočný dôchodok dôchodcom. Fico tiež tvrdí, že ak v roku 2019 bude pokračovať dobrý ekonomický vývoj, bude sa zvyšovať aj minimálna mzda. Cieľom je, aby bola 60 percent priemernej mzdy.