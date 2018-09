Beňová: To, že sa u nás nehovorí o sexuálnom obťažovaní na pracovisku, neznamená, že sa nedeje

Monika Beňová

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Boj proti šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku musí byť prioritou európskych inštitúcií, národných vlád, ale aj zamestnávateľov či odborových organizácií. To, že sa na Slovensku v porovnaní s inými krajinami o probléme sexuálneho obťažovania na pracovisku verejne hovorí stále pomerne málo, neznamená, že by sa vyskytovalo v menšej miere. Upozorňuje na to poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Boj proti šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku je jednou z tém tohtotýždňového plenárneho zasadnutia EP.