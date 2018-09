Matovič sa pustil do Kisku: Podraz na štýl Procházku, toto nebolo fér!

Matovič to uviedol v rozhovore pre portál Postoj. Tvrdí, že medzi prvé kroky Kiskovho tímu patrilo oslovovanie ľudí v OĽaNO, čo nepovažuje za férové. O tom, koho z jeho poslancov kontaktovali, však hovoriť nechcel.

„Keď má niekto naozaj čistý úmysel, nepôjde predsa v prvom rade oslabovať ostatnú opozíciu, povyťahovať si z nej čerešničky a postaviť si na tom svoj úspech," uviedol šéf opozičného hnutia.

Zároveň však tvrdí, že medzitým sa s prezidentom stretol a situáciu si ujasnili. Kiska mu na stretnutí sľúbil, že nič podobné už robiť nebude. Matovič tvrdí, že oslovovateľom nebol Kiska, ale niekto z jeho tímu.

Aký má Kiska potenciál?

Prezident zatiaľ oficiálne o založení novej strany nehovoril, špekuluje sa o tom ale už od momentu, keď oznámil, že na post hlavy štátu znovu kandidovať nebude. Podľa prieskumu Focusu by potenciálny nový politický subjekt Kisku mohol zamiešať kartami na Slovensku.

Až štvrtina oprávnených voličov si totiž vie predstaviť, že by v nadchádzajúcich parlamentných dala svoj hlas práve jemu. O tom, koho najviac Kiskova strana ohrozí, sa hovorí už dlho. Podľa prieskumu zrejme najviac utrpia štyri parlamentné strany - OĽaNO, SaS, Sme rodina a koaličný Most-Híd.

Pokiaľ by Kiska založil úplne novú stranu, opoziční lídri by nadšení neboli. Postoj šéfa KDH Alojza Hlinu sa zhoduje s postojom predsedu SaS Richarda Sulíka - považoval by ho za rozbíjača politickej scény. Aj Matovič je k nej skeptický - v rozhovore pre Postoj sa vyjadril, že je to taká "procházkovčina".