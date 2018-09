Sulík nie je spokojný s Junckerovými návrhmi v oblasti azylu: Je to neprijateľné, tvrdí

Richard Sulík

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Je síce pravda, že počet migrantov prichádzajúcich do Európy klesol, no to nie je ako s horúčkou, že ak tá poklesne, zmiznú problémy. Uvádza sa to vo vyhlásení predsedu SaS a europoslanca Richarda Sulíka v reakcii na správu predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.