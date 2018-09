Ravasz tvrdí, že zamestnanosť Rómov stúpa: Pollák to považuje za zavádzanie

BRATISLAVA - Financovanie opatrení zameraných na zvyšovanie zamestnanosti Rómov vykazuje pozitívny efekt. Tvrdí to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) v súvislosti s monitorovacou správou plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Bývalý rómsky splnomocnenec Peter Pollák (OĽaNO) považuje Ravaszove tvrdenia o zvyšujúcej sa zamestnanosti za zavádzajúce a zmätočné.

Správa, ktorou sa v stredu (5.9.) začala zaoberať vláda a ktorá hodnotí plnenie opatrení a aktivít za rok 2017, informuje, že najväčšia časť finančných prostriedkov pre integračné opatrenia bola použitá práve na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. Z celkového balíka použitých prostriedkov vo výške 82.663.911,95 eura bolo na túto prioritnú oblasť vyčlenených 62.147.696 eur. Čerpanie zdrojov sa týka prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) i štátneho rozpočtu SR.

Ravasz priznal, že presné komparatívne čísla nemožno uvádzať, keďže nie je presne zmapovaná celá rómska komunita. "Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií (MF) SR sa pokúsil zmapovať minimálne Rómov v najviac vylúčených, segregovaných komunitách, a tam zistili, že za posledné dva roky išla zamestnanosť hore o približne dve percentá, čo je naozaj pozitívny výsledok. Predpokladám, že v iných, viac integrovaných komunitách Rómov je ten posun ešte výraznejší," uviedol Ravasz.

Zamestnanosť sa podľa splnomocnenca zvyšuje v rôznych formách, či už je to v oblasti terénnej sociálnej práce a komunitných služieb, zamestnanosti v rámci obecných podnikov, ale aj v rámci dochádzania za prácou. "Mám pocit, že aj počet Rómov zamestnaných v privátnej sfére dosahuje rekordné čísla," povedal. Niekdajší vládny splnomocnenec Pollák je, naopak, presvedčený, že prostredníctvom terénnych sociálnych služieb či rómskych občianskych hliadok pracovalo v minulosti v teréne viac Rómov ako v súčasnosti. "Keď pán Ravasz tvrdí to, čo tvrdí, a pritom prizná, že nemá presné čísla, šíri lži, propagandu a spolu so zvyškom vlády sa snaží chváliť cudzím perím," vyhlásil Pollák.

Namiesto manipulácie s faktami by sa podľa neho mal Ravasz starať o to, aby aktívne zháňal Rómom prácu. "V čase, keď je na Slovensku k dispozícii množstvo voľných pracovných miest a vláda pripravuje opatrenia, ako sem dostať čo najviac pracovníkov zo zahraničia, je v osadách množstvo dlhodobo nezamestnaných, ktorým platíme sociálne dávky. Miesto toho, aby šikovní murári, stavbári a ďalší produktívni Rómovia nachádzali uplatnenie doma, odchádzajú za prácou do zahraničia," skonštatoval Pollák. Eurofondové zdroje určenú na integráciu Rómov sa podľa bývalého splnomocnenca míňajú účinkom, rovnako tak ostáva problém so školským systémom, ktorý neposkytuje rómskym deťom kvalifikačné predpoklady, aby sa uplatnili na trhu práce.

Monitorovacej správe sa bude kabinet venovať opakovane, rokovanie o materiáli bolo v stredu (5.9.) prerušené. Splnomocnenec to vysvetlil žiadosťou predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) o širšiu diskusiu k téme. "Takéto materiály, keďže sú to informatívne správy, sa väčšinou rýchlo odprezentujú a vláda ich zoberie na vedomie, pán Pellegrini tentoraz požiadal, aby sme venovali tomuto bodu väčšiu diskusiu o tom, čo je možné v tejto oblasti urobiť v rámci aktuálneho volebného obdobia," spresnil Ravasz.