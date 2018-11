Slováci, POZOR: Siahneme si hlbšie do vrecka, ceny plynu sa zvýšia už od decembra

„Mesačné preddavky sa pre odberateľov plynu od SPP z dôvodu zmeny ceny automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia,“ informoval štátny dodávateľ plynu.

V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. decembra 2018 spoločnosť SPP – distribúcia stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky, to jest odhadom, nie prostredníctvom fyzického odpočtu. „Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 3. do 14. decembra tohto roka prostredníctvom zákazníckej linky SPP,“ konštatovala spoločnosť.

Slovenský plynárenský priemysel je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva. Od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Celkovo využíva dodávky energií a ďalšie energetické služby SPP viac ako 1,3 milióna zákazníkov.