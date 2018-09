Saková hovorila s Pellegrinim o policajnom prezidentovi: Funkčné obdobie sa môže skrátiť

Ministerka vnútra Denisa Saková.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru SR nemusí byť nevyhnutne sedem rokov, do úvahy by napríklad prichádzalo skrátenie tejto doby, na druhej strane by sa o túto funkciu mohol uchádzať viac ako len raz.