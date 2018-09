Ministerka vnútra Saková: Spôsob voľby policajného šéfa uzavrieme tento týždeň

BRATISLAVA - Problematika legislatívnej úpravy voľby policajného prezidenta bude uzavretá do konca tohto týždňa. Po stredajšom rokovaní vlády to avizovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že na budúci týždeň bude novela predložená na rokovanie vlády.

"Budeme sa snažiť, aby tento zákon mal čo najväčšiu podporu celého politického spektra," povedala. Saková nesúhlasí, že so znením novely má problém koaličná SNS. "Boli nejaké námietky, či spätné väzby a dohodli sme sa s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), že to do konca týždňa uzavrieme," uistila.

Pellegrini v pondelok (3.9.) v rádiu Expres uviedol, že funkčné obdobie nového prezidenta Policajného zboru (PZ) by nakoniec nemuselo byť sedemročné. Reagoval tak na fakt, že návrh novely zákona o Policajnom zbore sa okrem odporu opozície nestretol ani s jednoznačnou zhodou vo vládnej koalícii.

"Ak niekoho irituje sedemročné obdobie, pokojne budem preferovať jeho skrátenie s možnosťou uchádzať sa dotyčnému ešte raz, pretože ho to motivuje vykonávať svoju prácu zodpovedne a dobre, aby mal šancu byť zvolený znova," povedal Pellegrini.

Záujem o prácu policajta poklesol, snažíme sa uchádzačov motivovať

Ministerstvo vnútra zápasí s nedostatkom policajtov, záujem o túto prácu poklesol. Priznala to v stredu ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), podľa ktorej je za touto skutočnosťou najmä ekonomický faktor.

"Najskôr sme mali problém v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, kde bol vysoký počet neobsadených tabuľkových miest, keďže záujem o prácu policajta výrazne poklesol. Momentálne sú už rizikové aj Košický a Prešovský kraj. Pracovných príležitostí v privátnej sfére je veľmi veľa a sú aj inak ohodnotené, ako sú nástupné platy v polícii," zdôraznila.

Rezort vnútra však chce uchádzačov o prácu v polícii motivovať. "Každý rok máme kolektívne vyjednávanie s odbormi, vedenie ministerstva vždy malo ambíciu čo najviac motivovať. Od budúceho roka vieme policajtom, hasičom a ďalším zamestnancom verejného sektora garantovať desaťpercentné zvýšenie platu," dodala.