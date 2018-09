Prezidentské voľby spôsobili ostrý spor v Smere: Tlaky na Lajčáka, stopka pre jeho človeka!

Vyzerá to tak, že v Smere to stále vrie. Podľa našich informácii tlačia na ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby sa stal ich prezidentským kandidátom a spravil tak Smeru protislužbu. Lajčák to však dlhodobo odmieta a nič sa nezmenilo ani po poslednom rokovaní vlády 22. augusta. Posledným sporom v strane sa zdá byť menovanie nového šátneho tajomníka ministra zahraničných vecí.

V Smere sa nevedia dohodnúť

Na poslednom rokovaní vlády predložil Lajčák návrh na nového štátneho tajomníka rezortu. Mal sa ním stať František Ružička, ktorý by mal nahradiť na tomto poste odchádzajúceho Ivana Korčoka. Podľ návrhu ho mali vymenovať k 11. septembru. Materiál bol však na poslednom augustovom rokovaní vlády „odložený“. Podľa našich informácií sa v Smere nedokázali dohodnúť. Členovia sa totiž s návrhom šéfa rezortu Lajčáka nestotožnili a jeho návrh zatiaľ zmietli zo stola.

Zdroj: Vlado Anjel

V diplomatických kruhoch sa hovorí, že v Smere Lajčákovi vždy vyšli v ústrety v rámci jeho kariérnych plánov a teraz zrejme požadujú istú formu protislužby, keďže iného vhodného kandidáta nemajú. Oficiálne však podľa Lajčáka nestihli návrh prerokovať v strane. „Túto nomináciu do rokovania vlády nestihla prerokovať strana Smer-SD v rámci svojich straníckych štruktúr. František Ružička je aj naďalej nominantom na post štátneho tajomníka MZVaEZ SR,“ uviedol pre Topky hovorca rezortu Boris Gandel.

S otázkami ohľadom dôvodu odmietnutia menovania štátneho tajomníka sme oslovili stranu Smer. Na otázky zatiaľ neodpovedali.

Lajčák nepotrebuje nastúpiť na potápajúci sa Titanic

Lajčák patrí medzi tých ľudí napojených na Smer, ktorí sú akceptovateľní aj širokou verejnosťou, nielen voličmi Smeru. Preto je podľa politológa Radoslava Štefančíka stranou takto presadzovaný. „Okrem jednej kauzy počas predsedníctva SR v Rade EÚ sa s ním prakticky nespája žiadna ďalšia korupčná kauza. Je všeobecne akceptovaný aj v diplomatickom prostredí, to znamená, bol by vhodným reprezentantom Slovenskej republiky,“ uviedol pre Topky politológ.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Šéf rezortu zahraničných vecí sa zrejme bráni prezidentskej kandidatúre kvôli obyčajnej matematike. „Smer po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a masových demonštráciách slovenskej verejnosti výrazne klesol, výrazne prehral aj v regionálnych voľbách, t. j. Smer je prakticky za polčasom rozpadu. Lajčák nepotrebuje nasadnúť na potápajúci sa Titanic, ak dokáže dosiahnuť kariérne úspechy v medzinárodných organizáciách. Kandidát na prezidenta nominovaný Smerom je odsúdený na neúspech,“ ozrejmil Štefančík.

Nie je vylúčené, že sa Fico bude chcieť zbaviť Pellegriniho

V Smere by sa našlo viacero vhodných kandidátov. „Či už je to bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš, alebo eurokomisár Marián Šefčovič. Obaja by boli garantmi toho, že hlavnou témou pred prezidentskými voľbami by neboli migranti a panické prejavy nenávisti z nich. Lebo práve vyvolávanie nenávisti z migrantov sa v ostatných mesiacoch stáva kľúčom k politickému úspechu. Šefčovič ako aj Kubiš sú však dostatočne previazaní s európskou politikou, takže si neviem predstaviť, že by prezentovali svoje predvolebné posolstvá týmto smerom,“ povedal s tým, že stále pláti fakt, že pri úpadku Smeru majú kandidáti nominovaní Smerom len mizivé šance na úspechu.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Nemožno však vylúčiť ani alternatívu, že Robert Fico s jeho "najlepším ministrom vnútra v histórii Slovenska" Robertom Kaliňákom prejaví záujem viesť novú vládu a preto urobí všetko preto, aby ako kandidáta na prezidenta nominoval práve úradujúceho premiéra,“ myslí si Štefančík. „Nie je jednoduchší spôsob pre šéfa Smeru, ako sa zbaviť Petra Pellegrini, než z neho urobiť porazeného v prezidentských voľbách,“ dodal.

Lajčák Kaliňáka nepodržal

Premiér Peter Pellegrini v rozhlasovej diskusii rádia Expres taktiež zopakoval, že v Smere naďalej trvajú na tom, že najlepším prezidentom by bol Miroslav Lajčák. Svoju kandidatúru Pellegrini vylúčil. O Miroslavovi Lajčákovi ako o prezidentskom kandidátovi sa hovorí už niekoľko mesiacov, no Lajčák celý čas túto možnosť odmieta.

Nedávno ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo odpoveď na požiadavky zahraničného výboru. Uviedli v ňom, že ministerstvo vnútra v deň preletu na poľským územím zmenilo trasu letu. V upravenej žiadosti sa pritom uvádzalo, že slovenský vládny špeciál prepravuje vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka na pracovnú cestu do Ruska, čo vrhlo na exministra vnútra ďalší tieň pochybnosti. Harmónia je v Smere narušená aj podľa politológa. Podľa Kaliňáka to však bol úplne normálny postup. „Bolo skutočne zaujímavé, že minule nepodržali Kaliňáka. Asi to tam nie je také harmonické, ako sa na prvý pohľad zdá.“