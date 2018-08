Objednávanie za poplatok počas ordinačných hodín: SaS to chce pacientom umožniť

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Opozičná SaS chce umožniť pacientom za poplatok sa objednávať na vyšetrenie k lekárovi na konkrétny čas v rámci riadnych ordinačných hodín. Poplatok by mal byť najviac desať eur a rozsah takto vyhradených ordinačných hodín by mal byť najviac päť ordinačných hodín týždenne. SaS to navrhuje v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú predložila na septembrovú schôdzu Národnej rady SR.