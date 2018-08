Koniec nenávisti a extrémizmu! Prvé reakcie na okresanie imunity poslancov

BRATISLAVA - V rámci svoje pondelkovej tlačovej besedy Danko komentoval jedno z protifašistických opatrením. Ide o zúženie poslaneckej imunity. Podľa Danka si totiž nemôžu „chlapci z ĽSNS myslieť, že môžu trepať, čo chcú“. Kým koaličný Most súhlasí s diskusiou o imunite, SaS má zatiaľ z predstáv lídra SNS obavy. Ostatné opozičné strany čakajú na finálny návrh. S oklieštením imunity by súhlasil aj premiér Peter Pellegrini.

Líder SNS Andrej Danko v pondelok na tlačovej besede reagoval aj zúženie poslaneckej imunity, ktoré by malo byť súčasťou tzv. antifašistických opatrení. Danko o nich rozpráva už niekoľko mesiacov. Zatiaľ nie je známe, kedy strana predloží finálny návrh, no malo by sa tak stať v najbližšom čase. Mosť je otvorený diskusii o zúžení poslaneckej imunity, opozícia sa naopak obáva, že by mohlo ísť o ďalší trik. V stredu by sa mal po spomienke na SNP Andrej Danko stretnúť v Banskej Bystrici za okrúhlym stolom aj s banskobystrickým županom Jánom Lunterom.

Chlaci z ĽSNS nemôžu trepať, čo chcú

Obmedzenie imunity, ktoré Danko avizoval, by sa malo týkať xenofóbie, antisemitizmu, nevhodných narážok na iné štáty či útoku na ľudské práva. „Nestačí len pokuta v pléne. Na toto sa nemôže vzťahovať výroková imunita. Som ochotný navrhnúť zúženie poslaneckej imunity, aby si chlapci z Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) nemysleli, že majú imunitu a môžu trepať čokoľvek. Toto je moja snaha,“ vyhlásil Danko.

Imunita odtiaľ-potiaľ, povedal Pellegrini

Premiér Peter Pellegrini si vie predstaviť okresanie výrokovej poslaneckej imunity tak, aby boli poslanci postihovaní napríklad za rasistické výroky alebo vyjadrenia napádajúce náboženstvá.

„Imunita odtiaľ-potiaľ. Ak chcete hovoriť niečo, za čo bežného občana na ulici trestáme, tak na to nesmie mať imunitu ani poslanec Národnej rady,“ povedal predseda vlády na utorkovej tlačovej konferencii.

Vystúpenia poslancov nás nutia diskutovať o imunite

Strana Most-Híd sa k poslaneckej imunite vyjadrovať aj pred rokom. Zdá sa, že odvtedy sa situácia zmenila a je potrebné opäť návrh prediskutovať. „Po ostatných parlamentných voľbách sa v slovenskom parlamente ocitli demokraticky zvolené osoby, ktoré zapierajú hodnoty západnej civilizácie, základné práva a slobody si vysvetľujú svojským až nebezpečným spôsobom, spochybňujú naše členstvo v EÚ a NATO,“ uviedla pre Topky hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár.

„V parlamentných laviciach sedia poslanci, ktorí majú aktívnu extrémistickú minulosť, ktorá sa rieši na úrovni orgánov činných v trestnom konaní. Na nárast extrémizmu a rasizmu v spoločnosti sme začiatkom volebného obdobia reagovali novelou trestných kódexov,“ povedala Debnár s tým, že Slovensko by si vďaka nej malo vedieť účinnejšie poradiť s prejavmi, ktoré sú v slušnej a demokratickej spoločnosti za čiarou. „Niektoré prejavy sú za čiarou aj na pôde NR SR. Práve obsah vystúpení niektorých poslancov nás núti diskutovať o definícii výrokovej imunity, ktorá nemôže byť zneužitá,“ dodala na adresu Dankovho avizovaného návrhu.

SaS má z Dankových predstáv obavy

Strana Sloboda a solidarita považujú extrémistické prejavy za morálne zlyhanie poslanca. „V roku 2012 bola z iniciatívy SaS schválená novela Ústavy SR, ktorou bola zrušená trestnoprávna imunita poslancov Národnej rady. Hanobenia rasy, národa a presvedčenia považujeme za morálne zlyhanie poslanca,“ uviedla pre Topky Natália Blahová. „No obmedzovanie výrokovej imunity je dvojsečnou zbraňou. Účelom indemnity je chrániť funkčnosť Národnej rady ako zákonodarného orgánu, a nie zabezpečovať jednotlivým poslancom beztrestnosť,“ povedala poslankyňa.

„Výroková imunita chráni poslancov pred šikanovaním a politickými perzekúciami s cieľom chrániť parlament ako celok. Varujeme preto pred zbrklými riešeniami,“ ozrejmila Blahová s tým, že ak by v tomto zmysle malo prísť k zmene ústavy, musia tomu predchádzať dôsledné právne analýzy. „Zmena by mala prísť vďaka čo najširšiemu politickému konsenzu. Predchádzajúce skúsenosti nám bohužiaľ naznačujú, že predstavy SNS o konštruktívnej spolupráci sú veľmi obmedzené. Preto máme z predstáv Andreja Danka oprávnené obavy,“ dodala.

OĽaNO i Sme rodina si počkajú na návrh

Strany OĽaNO a Sme rodina si počkajú na finálny návrh z dielne SNS. Podľa obyčajných ľudí však zatiaľ ide len o zástierku. „Ak Andrej Danko predloží takýto návrh zákona, hnutie OĽANO sa k nemu po jeho preštudovaní určite vyjadrí. Z doterajších vyjadrení pána Danka k plánovanému zákonu máme dojem, že pod zástierkou antisemitizmu má v pláne obmedziť slobodu prejavu verejných činiteľov, čo je v rozpore s Ústavou SR,“ uviedol Matúš Bystriansky, hovorca strany.

„Z čiastkových informácií z médií nevieme vyhodnotiť, či ide len o ďalší Dankov nezmysel, alebo o zákon, ktorý pomôže aj občanom Slovenska,“ uviedla v stanovisku strana Borisa Kollára Sme rodina. Ani jedna z najnovších strán SPOLU - občianska demokracia nebude zatiaľ avizované opatrenie komentovať. „Stanovisko môžeme poskytnúť, pokiaľ bude jeho návrh známy v detailoch v písomnej podobe ako návrh zákona,“ uviedol Martin Vavrinčík z kancelárie strany.

Danko chce pre antisemitské prejavy siahnuť na imunitu

K tomuto opatreniu sa vyjadril aj v pondelok po tlačovej besede. „Ja sa pokúsim aj v stredu na oslavách SNP stretnúť aj s pánom Lunterom. Chcel som vytvoriť okrúhly stôl, kde by sme sa bavili o tom, aký nebezpečný je fašizmus pri dotyku so štátom a štátnou správou. Jedným z tých opatrení je aj problém, ktorý máme v pléne Národnej rady SR, a to je to, že niektorí poslanci, ktorí si myslia, že majú imunitu v sále, hrubo urážajú iné štáty, iné vierovyznania, pretože si veľmi dobre uvedomujú, že majú poslaneckú imunitu,“ odpovedal na otázku líder SNS.

Danko to navrhol ako jedno z avizovaných antifašistických opatrení. O týchto opatreniach by sa však chcel najprv baviť za okrúhlym stolom, pretože jeho strana má v talóne viaceré opatrenia. Napríklad, že v názve strany by nemalo byť meno vodcu, opatrenia o tom, že ak Najvyšší súd dostane raz podanie generálneho prokurátora na zrušenie politickej strany, ktorá potláča ľudské práva, mal by mať stanovenú lehotu. Šéf parlamentu spomenul aj možnosť stanoviť šesťmesačnú lehotu na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o návrhu na rozpustenie politickej strany. Aktuálne hrozí zrušenie strane ĽSNS, návrh podal generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Antifašistické opatrenia

Danko už koncom júla hovoril, že bude iniciovať antifašistické opatrenia, ktorých cieľom má byť zrušenie parlamentnej ĽSNS. Opatrenia by mala pripraviť osobitná odborná komisia, výsledkom jej práce majú byť zákony, ktoré ĽSNS zrušia. Domnieva sa, že krajina má veľmi slabé zákony. Danko poukázal, že generálny prokurátor Čižnár sa už vlani obrátil na Najvyšší súd SR a ten za rok ešte nevytýčil pojednávanie vo veci zrušenia ĽSNS. Existenciu ĽSNS považuje za veľký problém Slovenska, za ktorý sa hanbí.

Problém spoločnosti nie je podľa šéfa parlamentu Danko a Slovenská národná strana (SNS), ale Marián Kotleba a ĽSNS. „Pri vojne opozície a koalície vyhrajú šialenci. Potom sa možno všetci spamätajú. Vznikne anarchia, vláda nečitateľných subjektov. Po návšteve Knessetu som sa hanbil, že taká strana, ktorá v pléne uráža Izrael a šíri antisemitizmus, vôbec môže byť,“ uviedol Danko s tým, že v októbri predloží do NR SR definíciu antisemitizmu.