SaS sú proti tomu, aby kandidát na policajného šéfa musel byť aktívny policajt

BRATISLAVA - Policajný prezident zvolený podľa pravidiel, ktoré pripravila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), bude čeliť podozreniu, že sa dostal do funkcie iba preto, aby kryl zločiny Smeru-SD a SNS. Tvrdí to opozičná strana SaS, podľa ktorej by si mal každý kandidát na tento post dobre uvedomiť, do akej obskúrnej voľby vstupuje a akú reputáciu získa.