Vládne návrhy na zmeny pri voľbe ústavných sudcov sú minimálne, tvrdí strana SPOLU

BRATISLAVA - Návrh ústavného zákona, ktorý mení Ústavu SR a návrh zákona o fungovaní Ústavného súdu SR, ktoré dnes schválila vláda, obsahujú podľa mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia len veľmi malé zmeny. Povedal to dnes na tlačovej besede líder strany a nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý s tým, že za návrhy v prvom čítaní v parlamente zahlasuje, no spolu s nezaradenými kolegami, ktorí sú členmi strany Spolu, budú v druhom čítaní navrhovať výraznejšie zmeny.

Podľa neho napríklad zvýšenie minimálneho veku na ústavného sudcu zo 40 na 45 rokov je nepodstatná zmena. Vláda dnes schválila len "všeobecné formulácie". "Chýbajú veci, ktoré presadzovali nezávislí právnici a aktivisti, aby bol proces podrobnejšie upravený," uviedol. "Podľa tohto návrhu zvolíme na 12 rokov sudcov jediným hlasovaním. Dáva to koalícii jednorazovo určiť zloženie súdu na 12 rokov dopredu," dodal s tým, že podľa neho by bolo rozumné, aby sa napríklad každé štyri roky menila tretina sudcov.

"V prvom čítaní návrhy podporíme, ale naše konečné hlasovanie bude závisieť od podoby konečnej zmeny. Ak zmena bude veľmi malá, my sa na nej nebudeme zúčastňovať. My chceme zmenu k lepšiemu, budeme hľadať spôsob, ako to vylepšiť," dodal a podotkol, že bude diskutovať aj s ostatnými opozičnými poslaneckými klubmi, aby našli zhodu na pozmeňujúcich návrhoch.

Vláda SR dnes schválila návrh zmien pri voľbe ústavných sudcov, ktoré predložil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Rezort spravodlivosti však stojí pred neľahkou úlohou, pretože na schválenie zákona potrebuje koalícia aj hlasy opozičných poslancov. Podľa ministerského návrhu budú musieť mať kandidáti na ústavných sudcov minimálne 45 rokov, za ich zvolenie bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“.

Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi. Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu. Kandidát bude musieť napísať aj motivačný list. Tento koaličný návrh predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál, v návrhu si však vie ešte predstaviť zmeny.

Kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) odobril návrh novely zákona o fungovaní Ústavného súdu SR. Návrh z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý predložil minister Gábor Gál (Most-Híd), má zlepšiť fungovanie najvyššej súdnej inštitúcie na Slovensku. V schválenom materiáli je obsiahnutá aj časť o maximálnom veku všeobecných sudcov, ktorý bude po novom stanovený na 70 rokov. Jeho dovŕšením sudcom ich funkcia automaticky zanikne. "Cieľom návrhu zákona je vytvorenie novej zákonnej úpravy, ktorá bude regulovať organizáciu Ústavného súdu SR, spôsob konania pred ústavným súdom a postavenie jeho sudcov, a to prehľadným a jednoznačným spôsobom, čo prispeje k zefektívneniu práce súdu a bude viesť k posilneniu ochrany základných práv," uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR na margo schváleného návrhu.

Beblavý: Vítame úpravu platov vo verejnej správe, naďalej však má nedostatky

Schválenie novely zákona o odmeňovaní práce vo verejnom záujme vládou je pozitívne, právna norma však naďalej obsahuje niektoré diskriminačné ustanovenia. Myslí si to predseda mimoparlamentnej strany Spolu a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý. "Od 1. januára, ak tento zákon prejde parlamentom, sa naplní to, za čo sme dva roky bojovali, aby zamestnanci vo verejnej sfére dostávali minimálnu mzdu. Je to trochu hanba na Slovensku, že za takéto niečo bolo treba dva roky bojovať, ale sme veľmi radi, že sa to predsa len podarilo," uviedol na brífingu po rokovaní vlády.

Jedno z diskriminačných ustanovení podľa neho je, že najnižšia platová trieda pre pracovníkov v štátnej službe bude stále začínať na sume 480 eur a nie 520 eur, čo by mala byť úroveň minimálnej mzdy v budúcom roku. "Z dôvodov, ktorým nerozumieme, budú štátni zamestnanci naďalej jediní pod minimálnou mzdou," konštatoval Beblavý.

Zároveň upozornil, že podľa Zákonníka práce existuje v súkromnom sektore viacero úrovní minimálnych miezd, ktoré závisia od obsahu práce. Za náročnejšiu prácu je priznaná aj vyššia minimálna mzda. "Vláda sa rozhodla ušetriť peniaze tým, že toto nedodržiava. Naďalej budú diskriminovaní zamestnanci vo verejnom sektore. To sa nám zdá nesprávne a budeme za zmenu," dodal Beblavý.

Tabuľkové platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa majú od budúceho roka zvýšiť v priemere o 10 %. Taktiež sa zredukuje počet tabuliek upravujúcich jednotlivé platové tarify. Vyplýva to z novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorú v stredu schválila vláda. Účinnosť má nadobudnúť 1. januára budúceho roka.