Vládny zákon o zmenách pri voľbe ústavných sudcov je nedostatočný, tvrdia odborníci z Via Iuris

Informoval o tom Juraj Rizman z Via Iuris, s tým, že vláda SR prehadzuje problémy s ústavnými sudcami na budúcnosť, pričom sa v roku 2031 bude meniť až 12 z celkového počtu 13 sudcov. Vládny návrh prinesie niekoľko zmien, okrem iného sa zmení počet potrebných hlasov na schválenie konkrétneho kandidáta na nadpolovičnú väčšinu, teda najmenej 76, kandidáti musia mať tiež absolvovanú justičnú skúšku, musia byť odborníkmi a tiež splniť novú vekovú hranicu, teda mať minimálne 45 rokov.

"Je veľká škoda, že vo vládnom návrhu absentuje priebežná voľba a obmena ústavných sudcov, ktorá má zabrániť ovládnutiu ústavného súdu jednou vládnou väčšinou na celých 12 rokov. Priebežná obmena ústavných, teda voľba tretiny sudcov každé štyri roky, by zabezpečila nezávislosť, legitimitu a demokratickosť ústavného súdu. Vláda navyše prehadzuje tento závažný problém do budúcnosti. V roku 2031, keď sa skončí funkčné obdobie najbližšie zvolených ústavných sudcov, bude parlament voliť až 12 z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Riziko ovládnutia ústavného súdu vládnou koalíciou sa teda ešte znásobí,“ konštatoval jeden zo signatárov výzvy Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu.

Odborníci z právnej obce navrhovali v prvom kole až 90 hlasov na zvolenie kandidáta, v prípade neúspechu v druhom kole 76. Koaličný návrh však zdvihol hranicu na 76 poslaneckých hlasov, v súčasnosti stačí nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, najmenej však 39. "Nami navrhovaná ústavná väčšina pre prvé kolo voľby ústavných sudcov a najmenej 76 hlasov pre druhé kolo voľby možno neznamená zvolenie iných kandidátov. Nešlo by však ani o politické divadielko. Ústavná väčšina pre prvé kolo odkazuje na to, že ústavný súd patrí ľuďom, nie vládnej väčšine a najmenej 76 hlasov pre druhé kolo znižuje riziko znefunkčnenia ústavného súdu tým, že by bola voľba sudcov zablokovaná a že by ústavný súd bol neobsadený.“ povedala signatárka výzvy Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV.

„Zvýšenie minimálneho veku ústavných sudcov zo súčasných 40 na 45 rokov nezvýši kvalitu Ústavného súdu SR. V skutočnosti je škodlivé, pretože zablokuje možnosť kandidovať pre množstvo právnikov z mladšej generácie, ktorí študovali právo po roku 1989. Títo by mohli kandidovať najskôr v roku 2031. Vek navyše nikdy nebol problém a viacerí z uznávaných ústavných sudcov pri svojom menovaní ešte 45 rokov nemali, napríklad Eduard Barány, Ján Drgonec, Ján Klučka alebo Lajos Mészáros. Ak by platil návrh ministerstva, títo sudcovia by sa na ústavný súd vôbec nedostali.“ povedal Peter Wilfling, právnik Via Iuris.

"Dúfame, že tento nedostatočný vládny návrh na zmenu voľby ústavných sudcov sa ešte v parlamente výrazne zmení a koaličné a opozičné strany budú ešte o návrhu vážne rokovať. Skutočne zásadným zlepšením by bolo zakotvenie priebežnej obmeny ústavných sudcov, aby jedna vládna koalícia nemohla ovládnuť ústavný súd na celých 12 rokov,“ doplnil Wilfling.

Slovensko čaká začiatkom budúceho roka masívna obmena Ústavného súdu SR, mandát vyprší deviatim z 13 sudcov. Noví sudcovia si budú talár obliekať do roku 2031. O zmene pravidiel voľby hovorí aj programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať predchodkyňa Gábora Gála (Most-Híd) Lucia Žitňanská. Koaličný návrh kritizoval aj prezident Andrej Kiska, ktorému NR SR zvolí 18 kandidátov, pričom on z nich deväť vymenuje. „Návrh 38 odborníkov na zmenu voľby kandidátov na ústavných sudcov je dobrou príležitosťou aj na to, aby sa zmenili súčasné požiadavky na týchto sudcov a sudkyne. Tie súčasné nie sú dostatočnou ochranou pred zlými kandidátmi, túto príležitosť by sme nemali premrhať podpriemerným riešením,“ povedal koncom mája po tom, čo mu odborníci predstavili ich návrh. Kiska takisto rozhodne aj o predsedovi súdu.