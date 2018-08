Škandalózny návrh Kažimíra: Smer by ovládol Finančnú správu, státisíce Slovákov v ohrození

BRATISLAVA - Živnostníci alebo jednoosobové eseročky by mohli od budúceho roka čeliť domovej prehliadke od daniarov, a to aj bez povolenia súdov. Umožniť to má návrh zákona o finančnej správe z dielne Ministerstva financií SR. Tvrdí to mimoparlamentná strana Spolu. Jej líder Miroslav Beblavý avizoval, že ak predloží minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) návrh na vládu, požiada ostatné opozičné strany, aby mu spoločne iniciovali vyslovenie nedôvery.

Čoskoro by každý živnostník alebo majiteľ jednoosobovej s.r.o. mohol čeliť domovej prehliadke od úradníkov aj bez povolenia súdom. Odborníci SPOLU preštudovali navrhovaný zákon o finančnej správe, ktorý by takéto právomoci udelil 10-tisíc úradníkom Finančnej správy, a to bez reálnej kontroly.

Smer by ovládol Finančnú správu

Návrh tiež obsahuje spôsob, ktorým by Smer ovládol Finančnú správu až na jej najnižšie poschodia. Ak minister Kažimír predloží tento návrh vláde Slovenskej republiky, SPOLU požiada ostatné opozičné strany, aby sme mu spoločne iniciovali vyslovenie nedôvery. „Jeden z najväčších problémov Slovenska je, že občania stratili dôveru v štát aj v jeho inštitúcie. Na to sa dá reagovať tak, že štát zrekonštruujeme a dôveru ľudí znovu získame. Alebo sa to dá urobiť tak, ako na to reaguje tento zákon, že namiesto toho si chce štát privlastniť čoraz väčšie právomoci, a to bez akejkoľvek kontroly,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii Beblavý.

Zdroj: Facebook/Jaroslava Lukačovičová

Finančná správa bude mať väčšie kompetencie ako polícia

Podľa jeho slov minister financií a ním menovaný prezident finančnej správy bude môcť bez kontroly ovládať finančnú správu až na úroveň oddelenia na miestnom daňovom úrade a nimi ovládaní úradníci budú mať bez kontroly kompetencie presahujúce Policajný zbor. Prezident finančnej správy by po novom mal mať moc odvolať každého riadiaceho pracovníka aj bez udania dôvodu a na žiadne riadiace miesto nebude potrebné podľa zákona výberové konanie, ako je to v súčasnosti v dvoch tretinách finančnej správy.

Státisíce ohrozených Slovákov

Podľa návrhu na vstup do bytu či rodinného domu bude totiž Finančnej správe stačiť splnenie jednej podmienky „Zákon navrhuje, aby mohlo 10-tisíc príslušníkov finančnej správy vstúpiť aj bez povolenia sudcu alebo iného orgánu do obydlia bytu alebo domu. Bude na to stačiť splnenie jedinej podmienky, a to že byt alebo dom sú oficiálne používané na podnikanie, alebo na inú hospodársku činnosť. Podľa návrhu by sa to mohlo stať niekoľko státisícom ľudí na Slovensku,“ tvrdí Beblavý.

Zdroj: archív SPOLU

„Všetci živnostníci, jednoosobové s.r.o, ale aj ktokoľvek, kto doma pracuje či vykonáva predaj z dvora (hospodárska činnosť), stratí základnú ochranu súkromia vo svojom byte. Môže to znieť ako príbeh zo Severnej Kórei, ale čoskoro to môže byť realita na Slovensku. Ak by sa Smeru podarilo presadiť tieto zmeny, fakticky by si vytvorili niekoľkotisícovú políciu pod vlastným politickým vedením, ktorá by nepodliehala verejnej kontrole. Je to veľmi nebezpečné a treba tomu zabrániť čo najskôr,“ vysvetľuje predseda SPOLU Beblavý.

Kažimírov návrh je škandalózny

Tieto právomoci sú v návrhu kombinované s nulovou nezávislou kontrolou. Všetky sťažnosti a podnety budú riešiť nadriadení cez disciplinárne konania. „Ak budete napríklad presvedčený, že vám byt prevrátili hore nohami len preto, že ste naštvali suseda - zamestnanca Finančnej správy - nebude existovať žiadny nezávislý orgán, ktorý by to preveril. Môžete akurát napísať list bezzubému parlamentnému výboru, kde bude mať väčšinu vládna koalícia a nebude mať žiadne vyšetrovacie právomoci,“ povedala Jaroslava Lukačovičová, experta na dane, odvody a podnikateľské prostredie zo SPOLU.

„Kažimírov návrh je škandalózny a neprijateľný. Dnes dôveru ľudí v silové zložky treba posilňovať, nie podrývať. Potrebujeme Rekonštrukciu štátu, ale minister Kažimír sa vybral opačným smerom a dobre to vie. Ak minister Kažimír predloží tento návrh vláde Slovenskej republiky, SPOLU požiada ostatné opozičné strany, aby sme mu spoločne iniciovali vyslovenie nedôvery,“ uzavrel Miroslav Beblavý.