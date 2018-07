SaS ocenila prácu generálneho prokurátora, požaduje demisiu Matečnej

Konštatovala to v utorok strana Sloboda a Solidarita (SaS) v tlačovej správe. Podľa SaS je však nové to, že v tieni vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa na základe tlaku farmárov a opozície začali aj o tieto prípady zaujímať najvyššie miesta. Strana preto ocenila prácu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára a aj po najnovších zisteniach prokuratúry požaduje demisiu ministerky pôdoshospodárstva Gabriely Matečnej.

"Zatiaľ čo sa generálny prokurátor Čižnár zhostil úlohy iniciátora spravodlivosti, ministerka pôdohospodárstva a nominantka SNS Gabriela Matečná sa naďalej vyhýba zodpovednosti a nie je ochotná vyvodiť ani personálnu zodpovednosť voči úradníkom, ktorí sa na rozkrádaní eurofondov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre zúčastňujú - či už vedome, alebo neplnením si svojich pracovných povinností,“ povedala podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. Práve Nicholsonová sa pred dvomi mesiacmi listom obrátila na generálneho prokuratúra Čižnára. „Veľmi preto oceňujem, že koná. Na rozdiel od Gabriely Matečnej, ktorá je jedným z najväčších omylov tejto vlády,“ pokračovala Nicholsonová.

"Gabriela Matečná ako ministerka a predtým šéfka Slovenského pozemkového fondu je súčasťou tohto korupčného systému, ktorý zrejme politickým špičkám vyhovuje. V opačnom prípade by problémy v agrorezorte riešila ihneď,“ doplnila tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.

Rovnaká personálna zodpovednosť by sa mala začať vyvodzovať podľa SaS aj voči policajtom a prokurátorom, ktorí odkladali podnety farmárov ad acta a spreneverili sa svojim zákonným povinnostiam chrániť a presadzovať spravodlivosť na Slovensku. „Generálny prokurátor Jaromír Čižnár urobil vážny krok, keď agendu podvodov s agrodotáciami presunul na dvoch prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trenčíne. Na jednej strane priznal previazanosť regionálnych mafií s prokurátormi po celom Slovensku, na strane druhej však ukázal vôľu problémy riešiť. Dúfame, že nezostane len pri tom,“ poznamenal poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik.

Generálna prokuratúra SR v pondelok informovala na tlačovej konferencii, že preskúmala celkovo 36 trestných spisov týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov. Ako objasnil generálny prokurátor Jaromír Čižnár, z nich boli zistené pochybenia v desiatich prípadoch. V deviatich prípadoch dala generálna prokuratúra pokyn na začatie trestného stíhania.

Stanovisko Alojza Hlinu

Podľa predsedu KDH Alojza Hlinu po pondelkovom zverejnení správy generálneho prokurátora je viac ako zrejmé, že na Slovensku niečo nefunguje. Dodal, že ak je Peter Pellegrini skutočným premiérom, tak ako premiér by mal prijať opatrenia. "Podľa koaličnej zmluvy rezort pôdohospodárstva patrí zrejme SNS, ale to ešte neznamená, že ministrom pôdohospodárstva môže byť niekto, kto túto funkciu nezvláda. Jedna vec je sa fotiť s Ficom na balíkoch slamy, no druhá je riadiť rezort, ktorý zabezpečuje potraviny pre obyvateľstvo. Ak je premiér Peter Pellegrini premiérom, má jedinečnú šancu to dokázať. A to tým, že nastane zmena na poste ministra pôdohospodárstva a šéfa PPA. KDH už dávnejšie tvrdilo, že ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná by mala byť odvolaná a oceňujeme, že túto skutočnosť v pondelok nepriamo potvrdil aj generálny prokurátor Čižnár,“ uviedol Hlina.

