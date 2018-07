Raši vystúpil v OSN, hovoril o slovenských národných prioritách

Richard Raši a Miroslav Lajčák, Zdroj: EASYFOTO TASR/Viera Kulichová

NEW YORK - Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) vystúpil v pondelok na pôde Organizácie spojených národov (OSN). Hovoril tam o slovenských národných prioritách, ktoré vychádzajú z cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Vyzdvihol prácu dobrovoľníkov, poukázal na starnutie populácie a na to, že Agenda 2030 by mohla slúžiť ako nástroj na budovanie mostov medzi generáciami. Priority s ním prišli predstaviť traja ambasádori.