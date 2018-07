SaS považuje referendum o zastropovaní dôchodkov za škodlivé

"Referendum na túto tému je mimo akýchkoľvek pochybností pre občanov Slovenska škodlivé, pretože škodlivá je samotná požiadavka na ohraničenie veku odchodu do dôchodku na 64 rokov,“ uviedla podpredsedníčka SaS Jana Kiššová v tlačovej správe. Ak sa chce predseda OZ KOVO Emil Machyna podľa liberálov zalíškať straníckym funkcionárom Smeru-SD, mal by to robiť bez toho, aby zaťahoval krajinu do neriešiteľných ekonomických a politických konfliktov.

"Neexistuje jeden rozumný argument, prečo by dnešná politická reprezentácia mala vytvoriť budúcim generáciám a budúcim vládam záväzky, o ktorých už dnes odborné kapacity vedia preukázať, že sú škodlivé,“ tvrdí poslanec NR SR Eugen Jurzyca. Členovia OZ KOVO by sa mali podľa predstaviteľov SaS zamyslieť nad skutočnými motiváciami svojich funkcionárov, pre ktoré strácajú súdnosť a prepadajú populizmu. "Podľa ustanovenia čl. 98 ods. 3 Ústavy SR predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Myslím si, že týmto referendom by sa priamo ovplyvňovalo, ako bude nastavený rozpočet, dane, odvody. Viem si tiež predstaviť, že by niekto mohol argumentovať, že týmto referendom môžu byť ohrozené aj základné slobody,“ poznamenal poslanec NR SR Alojz Baránik.

Odborový zväz KOVO začína od utorka zbierať podpisy pod petíciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol predseda OZ KOVO Emil Machyna. Podľa petície by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov. Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť dôchodkový vek najviac 63,5 roka, pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku.

"Nebolo to prerokované v parlamente, je to odložené na september a nevieme, či to môže vôbec prejsť v prvom čítaní a potom ďalej," zdôvodnil Machyna iniciovanie petičnej akcie. Ak by podľa neho parlament na jeseň návrh ústavného zákona o stanovení stropu na dôchodkový vek schválil, odborári petičnú akciu zastavia. Ak by však návrh ústavného zákona nezískal podporu 90 poslancov Národnej rady SR, budú odborári v zbieraní podpisov pod petíciu pokračovať.

Šéf OZ KOVO verí, že sa im podarí do konca tohto roka vyzbierať potrebných 350 tisíc podpisov na vyhlásenie referenda, hoci je to podľa neho "neskutočne veľké množstvo". Následne by podľa neho mohol prezident SR vyhlásiť referendum. "Možno by ho mohol spojiť s niektorými voľbami, ktoré budú, aby sa zbytočne nemíňali peniaze," tvrdí Machyna. V súvislosti s nákladmi na zastropovanie penzijného veku upozornil na to, že slovenskej ekonomike sa darí. "Netreba vidieť len ekonomiku, treba vidieť aj ľudí," povedal.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico začiatkom júla vyzval opozičné strany, aby sa vrátili k rokovaniam o zavedení stropu na dôchodkový vek. Ak podľa neho Smer-SD neuspeje s návrhom ústavného zákona, na ktorého schválenie treba podporu 90 poslancov parlamentu, poslanci strany predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku v podobe obyčajného zákona. "Len v prípade obyčajného zákona ktorákoľvek väčšina, ktorá príde v budúcnosti, ho môže zmeniť," skonštatoval.

Parlament na júnovej schôdzi o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má zaviesť strop na dôchodkový vek, nakoniec v prvom čítaní nehlasoval. Poslanec Ján Podmanický (Smer-SD) totiž v mene troch koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd požiadal o presunutie bodu na ďalšiu schôdzu parlamentu. "Svoj návrh zdôvodňujem snahou o vytvorenie časového priestoru na rokovanie o tejto právnej norme," zdôvodnil Podmanický. Vek odchodu do dôchodku návrh ústavného zákona ohraničuje 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to "za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu".

Parlament v auguste 2012 počas jednofarebnej vlády Roberta Fica schválil s účinnosťou od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch, v budúcom roku pôjdu do penzie v 62 rokoch a 202 dňoch.