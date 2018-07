Boj o odchod do dôchodku: Líder SPOLU hovorí o populizme, reakcia šéfa odborov Machynu

Zastropovanie veku odchodu do dôchodku v posledných týždňoch rezonuje v spoločnosti. S návrhom prišiel predseda Smeru Robert Fico. Strhla sa diskusia a politici si začali opäť skákať do vlasov. Odborový zväz OZ Kovo organizuje referendum, kde majú ľudia vyjadriť, či so zastropovaním súhlasia, alebo nie. Podľa strany SPOLU nehovorí predseda zväzu pravdu a referendum neuspeje. Machyna sa však bráni a hovorí o dôvodoch, prečo by sa dôchodky nemali zvyšovať a je pripravený na otvorenú diskusiu.

Zastupuje pán Machyna Smer alebo pracujúcich?

„Pýtam sa, koho pán Machyna vlastne zastupuje, SMER alebo pracujúcich? Zabudli povedať zamestnancom, od ktorých chcú podpis pod referendum, že skorší odchod do dôchodku sa ich nedotkne, ale zato si podpisujú nižšie dôchodky,“ vysvetľuje Beblavý. Dodáva, že podľa neho Machyna s referendom neuspeje, ale účet za neho zatiahnu občania Slovenska. „SPOLU – občianska demokracia urobí všetko preto, aby odhalila ľuďom pravdu o tom, čo vlastne podpisujú, a preto si myslím, že referendum nemá šancu na úspech.“ Referendum označil ako krátkozraký populizmus aj líder SaS Richard Sulík.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Podpredseda SPOLU Jozef Mihál upozorňuje, že Emil Machyna nehovorí ľuďom celú pravdu, a vynecháva fakt, že zastropovanie veku odchodu do dôchodku by znamenalo nižšie penzie. „Ficove, pardon, Machynove odbory organizujú referendum za „zastropovanie“ dôchodkového veku. Možno to pre neinformovaných znie dobre – Ficovci však zabúdajú oznámiť, že to súčasne bude znamenať nižšie dôchodky. Mnohí starší ľudia netušia, že skorší odchod do dôchodku sa ich samých týkať nebude, ale určite sa ich dotkne ešte mizernejšia valorizácia ich vlastných dôchodkov. Niekto to zastropovanie totiž zaplatiť musí.“

Machyna s Beblavým nesúhlasí

O reakciu na tvrdenia strany SPOLU sme požiadali aj predsedu OZ Kovo Emila Machynu. Ten nesúhlasí ani s Beblavým, ani s Mihálom. Podľa neho tieto tvrdenia nie sú pravdivé. „Nie je to pravda. Poviem viacero ekonomických argumentov, prečo by sa dôchodky nemali zvyšovať,“ povedal v reakcii pre Topky Machyna. „Je zaujímavé, že nikto nekritizuje to, aj z pohľadu pána Beblavého, keď bol zavedený II. pilier. Vtedy bol pán Beblavý štátny tajomník na ministerstve sociálnych vecí. Je jasné, že z tohto účtu, ktorý má byť na dôchodky, sa dalo na individuálne účty už dnes viac ako sedem miliárd. Tým pádom dnes dôchodcovia prichádzajú mesačne odhadom o 50 eur z dôchodku,“ uviedol predseda OZ Kovo.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

„To by potom nebolo a bol by vyrovnaný rozpočet v sociálnej poisťovni. Je zaujímavé, že to nikoho nenapadlo a vtedy všetci súhlasili a my sme sa na to poskladali. Všetci Slováci, ktorí berú alebo budú brať dôchodok do budúcna,“ uviedol s tým, že dnes ešte nikto nevie, aké budú výnosy. „Tí, ktorí nie sú v kapitálových, ale aj iných fondoch, konzervatívnych, z toho majú veľmi malý príjem. Kto má menej ako medián, tak je veľmi nízko.“

Riešenie podľa Mihála

Jozef Mihál načrtáva, čo by malo skutočné riešenie odchodu do dôchodku zohľadňovať. Podľa neho nedáva zmysel nútiť ľudí odísť do dôchodku v presne stanovenom veku. „Niektoré zamestnania sú tak fyzicky náročné, že človek nevládze už po 55 a vek odchodu do dôchodku v 64 rokoch sa nemusí dožiť. Naopak lekári alebo vedci bežne pracujú aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Toto musí rozumné riešenie zohľadniť a SPOLU – občianska demokracia bude opäť politickou silou, ktorá ukáže vláde, ako sa to dá urobiť aj sociálne aj rozumne,“ vysvetľuje.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Podľa Mihála je dnes výpočet mzdových bodov nevýhodný pre ľudí, ktorí majú počas života len pár silných rokov. „Musí sa odstrániť diskriminácia sporiteľov a živnostníkov pri určení takzvaných minimálnych dôchodkov. Štát by mal platiť vyššie odvody za predtým pracujúcich rodičov malých detí. Treba upraviť filozofiu výpočtu dôchodku.“ Načrtáva, aké riešenie bude SPOLU navrhovať. „Zjednodušene, zamestnávateľ bude pri nočnej práci, respektíve pri rizikovej práci a podobne, platiť vyššie odvody. Naopak, pri ľahšej práci bude platiť nižšie, a tak bude môcť zamestnanec odísť do dôchodku skôr. Samotný dôchodkový vek bude možné úplne zrušiť. Necháme na ľudí, nech sa sami rozhodnú, kedy začnú čerpať dôchodok.“

Potrebné sú podľa neho aj zmeny v druhom a treťom pilieri. Podľa neho by sa mal zvýšiť príspevok do druhého piliera, mali by sa rozbehnúť informačné kampane. „Druhá Ficova vláda zvýšila poplatky na prospech dôchodkových spoločností, tieto poplatky treba znížiť, prinajmenšom na úroveň platnú v roku 2012, aj menej. Treba umožniť rodičom, aby mohli platiť dôchodkové sporenie aj pre svoje nezaopatrené deti, najvyšší výnos sa totiž dosiahne pri čo najdlhšej fáze sporenia, respektíve investovania. A napokon je možné zaviesť variabilnejšie možnosti čerpania dôchodku – čo znovu fakticky zruší pojem dôchodkový vek,“ uviedol Mihál s tým, že tretí pilier treba čo najviac priblížiť k deruhému. „Diskusia na túto tému na Slovensku dnes prakticky neexistuje. Škodíme tak sami sebe a našim deťom.“

Riešenia podľa Machynu

Emil Machyna takisto ponúkol riešenia. Na rozdiel od strany SPOLU hovoril o dôvodoch, prečo by sa dôchodky nemali zvyšovať. „Slovenská republika dáva na starobné dôchodky iba šesť percent a nejaké desatinky. Ostatné krajiny okolo nás dávajú viac ako desať percent. Keby sme len túto časť dobehli, dorovnali to percento, tak absolútne nie je žiaden problém s tým, aby sme do budúcna vykryli ten schodok, ktorý bude prameniť z toho, že ľudia pôjdu skôr do dôchodku,“ vysvetlil pre Topky Machyna.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

„Druhá vec. Znížili, resp. zrušili sa daňové licencie a znížilo sa jedno percento daní právnickým osobám. V štátnom rozpočte to je zhruba niečo okolo 400 miliónov. To je zaujímavé,“ uviedol. „Ani pán Beblavý, ani bývalý pán minister nepovedali ani slovo o tom, že je to problém, kde budú chýbať peniaze. Keby sme ich mali, tak opäť je to za desať rokov vyše štyroch miliárd. To je ročná platba na dôchodky. Koľko by sme z toho ďalej mohli zaplatiť?“

Podľa predsedu odborového zväzu existuje množstvo ďalších informácií. „Dnes fyzické osoby platia viac do štátneho rozpočtu, ako právnické. Prečo neurobiť kroky, aby platili viac aj oni? Alebo nezaviesť niečo, čo sa dnes uvažuje na európskej úrovni, že by mala byť daň z obratu. Slovensko by malo o niekoľko miliárd viac v rozpočte,“ povedal s tým, že veľké firmy na Slovensku neplatia dane ani DPH, pretože všetko vynášajú a konsolidované uzávierky robia v daňových rajoch.

Predseda OZ KOVO je pripravený na diskusiu

„To sú veci, ktoré my môžeme dať na stôl a diskutovať. Ja som pripravený na diskusiu. Je to lacné povedať a zastrašiť, že dôchodky budú nižšie. Nie je to pravda. Ja s tým nesúhlasím. Nech predložia ozaj seriózny výpočet, ako to vlastne bude,“ ohradil sa Machyna. „Sme pripravení, spravili sme si finančné analýzy, ako to celé dopadne a hlavne berieme ohľad aj na toho človeka.“

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

V rámci dôchodkového veku spomenul aj ľudský rozmer, na ktorý sa podľa neho zabúda. „O tom nikto nehovorí, že na Slovensku sa robí najviac nadčasov. Sme na špici, máme nočné smeny, nadčasy v sobotu a nedeľu, to je 23 percent ľudí. Európsky priemer je šesť percent. Oproti Rakúsku a Nemecku odrobíme o osem rokov viac vďaka tomuto. Takže mi keď odchádzame v 62-ke do dôchodku, čo sa týka času a hodín, odchádzame prakticky v 70-tke podľa odpracovaných hodín.“

Referendum

OZ KOVO začal v polovici júla zbierať podpisy na petíciu za vyhlásenie referenda o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Referendum by sa malo zaoberať otázkou, či občania súhlasia so zastropovaním dôchodkového veku na 64 rokov a tiež, či by malo byť zákonom zastavené predlžovanie veku odchodu do dôchodku pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, na 63,5 roka, ženy, ktoré vychovali dve deti, na 63 rokov a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, na 62,5 roka. Toto referendum by podľa Machynu mohlo byť spojené s niektorými voľbami.

Podľa neho sa v súčasnosti ekonomike darí a ide dobrým smerom. „Som presvedčený, že keby referendum bolo úspešné, asi máloktoré politické strany by nesúhlasili s tým, aby to podporili,“ poznamenal predseda OZ KOVO s tým, že sa k nim pridajú aj ostatné zväzy z konfederácie. „My rozbiehame dnešným dňom (10.7.) tú petíciu, budú rozposlané hárky do všetkých podnikov,“ priblížil Machyna, pričom dodal, že OZ KOVO zastupuje viac ako 200-tisíc zamestnancov.

Podľa členky predsedníctva SPOLU a odborníčky na dane, odvody a podnikateľské prostredie Jaroslavy Lukačovičovej zastropovanie odchodu do dôchodku nemá podporu všetkých odborárov, ktorí zastupujú najväčší počet zamestnancov. „Nové odbory pod vedením Zoroslava Smolinského referendum podľa mojich informácií nepodporujú a chceli by hľadať lepšie riešenie pri veku odchodu do dôchodku, ktoré by zohľadnilo náročnosť vykonávanej práce a ďalšie parametre,“ uzatvára Lukačovičová.