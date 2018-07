Sulík ani Remišová nevnímajú veľký počet kandidátov na prezidenta ako problém

BRATISLAVA - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vzhľadom na dôležitosť funkcie prezidenta pristupuje k nominácii zodpovedne a so zverejnením svojho kandidáta na prezidenta sa neponáhľa. Uviedol to hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

"Hneď, ako budú známe výsledky rokovania o tom, kto bude kandidátom OĽaNO na prezidenta SR, budeme o tom informovať verejnosť," dodal Bystriansky. Ako v rozhovore uviedla predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, hnutie dlhodobo hovorilo, že najpragmatické riešenie by bolo, aby sa opozičné strany spojili a podporili najlepšieho kandidáta. "No diskusia o spoločnom kandidátovi sa musí začať pri spoločnom stole. Nestalo sa tak, všetky ostatné strany si už postavili svojho kandidáta, zrejme tak urobíme aj my," uviedla s tým, že nevníma ako problém, že každá strana si postaví svojho kandidáta. "Občan si nakoniec vyberie," dodala Remišová.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík tvrdí, že s OĽaNO diskutovali. "A rozhovory stále pokračujú. Nie je vylúčené, že OĽaNO podporí kandidáta Roberta Mistríka, ktorého ako kandidáta podporujú aj strany SaS a Spolu - občianska demokracia," uviedol. V prípade, že OĽaNO predstaví svojho kandidáta, Sulík to nevníma ako problém. "Nemyslím si, že väčší počet kandidátov je na škodu, pretože máme dvojkolovú voľbu a v druhom kole majú voliči možnosť podporiť toho najlepšieho," vyhlásil. Pre Sulíka je právo kandidovať znakom demokracie.

Prezidentské voľby sa budú konať na jar v roku 2019. Spomedzi parlamentných strán okrem hnutia OĽaNO svojho kandidáta doposiaľ nepredstavili vládne strany Smer-SD ani Slovenská národná strana (SNS). Zatiaľ kandidatúru ohlásili Robert Mistrík, ktorý sa bude o prezidentský post uchádzať ako nezávislý kandidát s podporou strán SaS a Spolu, strana Most-Híd postavila do súboja svojho predsedu Bélu Bugára a mimoparlamentné Progresívne Slovensko advokátku Zuzanu Čaputovú.

Spomedzi parlamentných strán budú mať svojho kandidáta aj hnutie Sme rodina, a to Milana Krajniaka a Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Záujem kandidovať na post hlavy štátu ohlásila Bohumila Tauchmannová Záborská, Radovan Znášik, Juraj Zábojník, Eduard Chmelár, predseda Slovenského hnutia obrody Róbert Švec, Oskar Fegyveres, bývalý predseda NR SR František Mikloško, Martin Daňo i Štefan Harabin. Záujemca musí získať 15 podpisov poslancov NR SR alebo 15-tisíc podpisov občanov.