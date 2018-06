Zdravotné sestry bijú na poplach: Neveria politikom, že chcú riešiť ich problémy

„Premenovanie zdravotníckeho asistenta na ´praktickú sestru´ a návrh na rozšírenie neexistujúceho študijného programu 'praktická sestra' bez diskusie so zainteresovanými, ktorých sa to týka, pokladajú za prejav arogancie moci a vrchol politickej absurdity“. Uvádza sa to v tlačovej správe zo spoločného rokovania Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov k aktuálnej situácii v zdravotníctve, ktorú agentúre SITA poskytol riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Milan Laurinc.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov konkrétne nesúhlasia s „hrubým neodborným zásahom do odboru Ošetrovateľstvo; návrhom na zaradenie nového študijného programu 'praktická sestra' do sústavy odborov pre Stredné zdravotnícke školy; rozširovaním kompetencií 'praktickej sestry' ktoré sú rozsiahle a v rozpore so smernicou č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a tiež so zaradením 'praktickej sestry' do minimálneho personálneho normatívu spolu s registrovanou sestrou".

„Opätovne vyzývam zákonodarcov, aby riešili skutočné dôvody nedostatku zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, a to na základe analýz a nie na základe populistických rozhodnutí a neoverených projektov, ktoré budú mať negatívne dopady na zdravie a bezpečnosť pacienta,“ cituje tlačová správa prezidentku SKSaPA Ivetu Lazorovú. Podľa nej takéto rozhodnutia politikov neurobia povolania sestra, zdravotnícky asistent a praktická sestra viac atraktívnymi, naopak môžu vyvolať „ešte väčší chaos a napätie medzi zdravotníckymi pracovníkmi“.

„Projekt ´praktická sestra´ v Českej republike, z ktorej si naši politici zobrali príklad, doposiaľ nepriniesol želaný výsledok,“ tvrdí Patrik Moškurjak, viceprezident Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Z diskusie so zdravotníckymi asistentmi vyplynulo, že nie každý zdravotnícky asistent si trúfa prevziať na seba zodpovednosť za kompetencie, ktoré im pridala vyhláška ministerstva zdravotníctva. Moškurjak ďalej upozornil že v Českej republike predchádzala prijatiu zmeny systému vzdelávania široká diskusia, čo sa však na Slovensku neudialo a “odborníci v ošetrovateľstve nemali možnosť sa vyjadriť, resp. ich názory boli ignorované“.

Podľa člena Rady SKSaPA Milana Laurinca je otázne, či členom zdravotníckeho výboru parlamentu, ktorí na zasadnutí výboru diskutovali o návrhu Asociácie stredných zdravotníckych škôl na zaradenie nového študijného odboru „praktická sestra“ do sústavy odborov pre Stredné zdravotnícke školy, „ide naozaj o riešenie problému s nedostatkom sestier a zdravotníckych asistentov, alebo len o naplnenie objednávky záujmových skupín". Tvrdí, že „ignorujú odporúčania Európskej federácie sestier, zastrešujúcej odborníkov v ošetrovateľstve v európskom regióne, ktorá odporúča štvorstupňové ošetrovateľstvo: zdravotnícky asistent – registrovaná sestra – sestra špecialistka – sestra s pokročilou praxou“.

Prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Jana Strapková konštatuje, že citlivo vnímajú aj to, že na základe prijatej zmeny zákona, ktorý premenoval zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru došlo k narušeniu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s činnosťou „ošetrovateľských tímov“. „Následne môže prísť k zbytočnému napätiu a zhoršeniu medziľudských vzťahov medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi,“ cituje tlačová správa Strapkovú.