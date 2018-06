Šokujúce praktiky humanitárnych pracovníkov: Lieky za sex, použité kondómy či obťažovanie

Podľa bývalých pracovníčok organizácie je platenie za secuálne služby rozšírené. Lekári bez hraníc vo svojom vyhlásení uvádzajú, že netolerujú „zneužívanie, obťažovanie alebo vykorisťovanie“. Využívanie prostitútok vo svojich stanovách striktne zakazujú.

Toxické prostredie

Niekoľko anonymných zdrojov však podľa BBC potvrdilo, že pracovníci využívajú prostitútky a dochádza k plateniu za sexuálne služby pri misiách v Afrike. Údajne k tomu dochádza často. Bývalé zamestnankyne vystúpili anonymne, pretože sa báli, že sa dostanú na čiernu listinu v rámci ostatných organizácii. Pre BBC to potvrdilo osem pracovníčok, ktoré popísali toxické praktiky a prostredie Lekárov bez hraníc.

Zdroj: SITA/AP/Cesare Abbate/ANSA

Jedna z nich údajne pristihla vysoko postaveného kolegu, ktorého vyslali do Kene, ako si do ubytovne vodí dievčatá. Tieto obvinenia sa týkajú logistického personálu, nie doktorov ani zdravotných sestier. „Tie dievčatá boli veľmi mladé a hovorilo sa o nich, že pracujú ako prostitútky,“ povedala s tým, že bolo jasné, že sú tam kvôli sexu.

Prostitútky boli bežnou praxou

„U môjho kolegu, ktorý býval dlho v rovnakej budove, tvrdí, že to bola bežná situácia,“ uviedla. Muž bol na vysokej pozícii, preto sa žena bála vzniesť nejaké námietky. „Cítila som, že niektorí zo starších mužov určite zneužívanjú svoju právomoc. Bývali tam dlho a využíval svoj vysoký status západného humanitárneho pracovníka,“ povedala anonymne jedna z bývalých pracovníčok. „Často sme mohli vidieť, že starší muži alebo muži v strednom veku mali večierky s oveľa mladšími miestnymi ženami.“

Ďalšia zo zamestnankýň, ktorá pracovala s HIV pacientmi v strednej Afrike, potvrdila, že to bola bežná prax. „Mala som staršieho kolegu, ktorý si jednu zo žien nasťahoval do budovy, kde pracovníci MSF bývali,“ povedala.

„Bolo dosť jasné, že to bola prostitútka, no on ju nazýval svojou priateľkou a trávila s ním noci,“ opísala svoje skúsenosti.

Lieky výmenou za sex a použité kondómy

„Videla som jedného zo svojich kolegov, bol o dosť mladší, ako ide na záchod s jednou z miestnych prostitútok. Keďže pracovala v bare, vedela som, kde ju môžem nájsť. Neskôr mi povedala, že spolu mali sex a on jej zaplatil,“ uviedla žena. Dodala, že aj ona sa cítila sexuálne obťažovaná zo strany kolegov.

Zdroj: SITA/AP/Sunday Alamba

Znepríjemňoval jej život a nosil pred ňu prostitútky. „Najhorší moment bol, keď som sa po pár týždňoch vrátila späť a našla som si v izbe použité kondómy. Vraj ich tam nechal úmyselne. Bolo mi z toho zle.“ Žena nahlásila toto správanie vedúcemu. Ponúkol jej riešenie, ale povedal tiež, že ak si to s kolegom nevyrieši, môže prísť o prácu.

Podľa ďalšej z informátoriek však sexuálne služby zamierili ešte ďalej. Jeden z vysoko postavených kolegov jej údajne rozprával o tom, aké ľahké je vymeniť lieky za sex. „Povedal, že bolo naozaj jednoduché vymeniť lieky za sex. Najmä čo sa týka dievčať z Libérie, ktoré stratili svojich rodičov kvôli ebole. Chceli lieky a tak to bolo jednoduché,“ uviedla ďalšia informátorka.

Nejde o prvý škandál

BBC sa však tito obvinenia nepodarilo overiť a MSF potrebuje viac informácií, aby mohli začať tieto obvinenia vyšetrovať. Obvinenia boli vznesené voči logistickým pracovníkom, nie lekárom či sestrám. „Napriek tomu, že máme nahlasovacie mechanizmy, kde môžete podať sťažnosť, vieme, že musíme spraviť viac. Musíme zaistiť, že sa o nich vie, veria im a ľudia, ktorí ich potrebujú, ich využívajú,“ povedala výkonná riaditeľka britských MSF Vickie Hawkinsová.

Nejde však o prvý škandál platenia prostitútok. Oxam, jedna z nejznámejších charitatívnych organizácii na svete, čelila medzinárodnému škandálu vo febrári. Ich vedúci pracovníci si mali platit prostitútky počas misie na Haiti v roku 2010. O nevhodnom sexuálnom správaní pracovníkov hovoril aj Červený kríž. Medzinárodný výbor Červeného kríža od roku 2015 opustilo dokopy 21 pracovníkov, ktorí navzdory zákazu platili za sexuálne služby.