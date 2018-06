Najväčšia zmena v zdravotníctve za posledné roky je tu: VEĽKÝ ZOZNAM pohotovostí po novom

Rezort zdravotníctva v súvislosti so zmenou zákona, podľa ktorej od 1. júla ambulantná pohotovostná služba (APS) nahradí Lekársku službu prvej pomoci (LSPP). „Na obsadení doposiaľ neobsadených bodov intenzívne pracujeme a zoznam budeme naďalej priebežne aktualizovať,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Pohotovostná služba od 1. júla 2018

Od 1. júla 2018 bude ambulantná pohotovostná služba poskytovaná v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h a počas víkendu alebo sviatku od 07.00 – 22.00 h. „Po 22.00 h. boli ambulantné pohotovosti vyťažené minimálne, v niektorých prípadoch takmer vôbec. Po novom sa bude ambulantná pohotovostná služba poskytovať na viacerých miestach, aj v regiónoch, kde doteraz nebola,“ uviedla hovorkyňa. „V obvode, kde zatiaľ nie je ambulantná pohotovostná služba, je zdravotná starostlivosť zabezpečená na urgentnom príjme,“ uviedlo ministerstvo. Okrem toho od 15. júna 2018 je pohotovostná lekáreň v každom okrese otvorená do 22.30 h.

Zdroj: MZ SR

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Niriansky kraj

Žilinský kraj

Zmeny a rozdiely

Ambulantná pohotovostná služba (APS) je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje jej dostupnosť v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby s tým, že nie je bezprostredne ohrozený jej život a nie sú ohrozené základné životné funkcie. APS nie je určená na vyšetrovacie a liečebné úkony, ktoré je možné vykonať v čase riadnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia. APS nie je pre ťažké stavy, ako napríklad infarkty alebo vážne zranenia, o takýchto pacientov je bezodkladne postarané na urgentných príjmoch nemocniciach, v prípade potreby sa priamo volá záchranka.

Ústavná pohotovostná služba známa ako oddelenie urgentného príjmu poskytuje nepretržite neodkladnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje ich život a bez rýchleho zásahu môže vážne ohroziť ich zdravie. Spôsobuje im náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny ich správania a konania, pod vplyvom ktorých ohrozujú seba či svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode.

Pacientsky poplatok 2 eurá sa platí:

- za návštevu APS

- ak vyhľadáte urgentný príjem v nemocnici v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese alebo obvode, kde zatiaľ nie je ambulantná pohotovosť

- ak vás lekár z ambulantnej pohotovostnej služby odošle na urgentný príjem.

Bez poplatku na pohotovosti budú pacienti bezprostredne po úraze. Ale pozor, oslobodenie od poplatku neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, drog alebo lieku užitého iným spôsobom, ako odporučil lekár. Rovnako za ambulantnú pohotovosť neplatí ani poistenec, ktorý bol následne hospitalizovaný v nemocnici, alebo ak ide o maloleté dieťa a o poskytnutie starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Dostupnosť ostane zachovaná

Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti zostane zachovaná. „Dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby bude od 1. júla pre pacientov na Slovensku zabezpečená, pokrytých bude 85 až 92 percent pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby. To v skutočnosti znamená, že týchto bodov bude viac ako doteraz a ambulancia pohotovostnej služby bude aj na miestach, kde doteraz nebola,“ uviedla Eliášová.

Ministerstvo zdravotníctva v pravidelných intervaloch komunikovalo uvedenú zmenu s vyššími územnými celkami. „V piatok sme si opätovne prešli so zástupcami samosprávnych krajov všetky potrebné detaily tak, aby boli kraje dostatočne a včas informované. Nový systém fungovania ambulantných pohotovostí do 22.00 h bol nevyhnutnosťou a odstráni riziko ohrozenia zdravotného stavu pacienta, vyplývajúce z doterajšieho systému lekárskych pohotovostí, v rámci ktorého prichádzalo k neúmernému preťažovaniu lekárov. Stávali sa prípady, že lekári pracovali celý deň pred pohotovostnou službou, večer pokračovali pohotovosťou a ráno zase ambulovali. Lekári žiadali o túto zmenu 15 rokov,“ uviedla hovorkyňa. Takisto prevádzkovateľ pevného bodu môže zriadiť aj doplnkový bod.

„Chceme zároveň zdôrazniť, že v prípade akútnej zmeny zdravotného stavu je k dispozícii posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ambulantná pohotovostná služba je len akousi predĺženou rukou štandardných ordinačných hodín klasickej ambulancie všeobecného lekára či pediatra pri život neohrozujúcej náhlej zmene zdravotného stavu,“ dodala Eliášová.

Predsedovia krajov kritizujú rezort zdravotníctva

Združenie predsedov samosprávnych krajov SK8 kritizuje rezort zdravotníctva v súvislosti so zmenou zákona. Rezort podľa šéfov krajov s vyššími územnými celkami dostatočne nekomunikoval, z čoho vznikajú rôzne problémy pri zabezpečovaní lekárskej starostlivosti na tzv. pohotovostiach. „Myslím si, že rezort zdravotníctva vyrobil, a to je aj záver nášho rokovania, veľmi nepripravenú, resp. od zeleného stola pripravenú legislatívu a kraje obišiel. Ak vynechajú kraje z prípravy legislatívy, tak prečo by kraje mali za nich ťahať horúce zemiaky z pahreby?“ uviedol v Košiciach po stredajšom rokovaní SK8 jeho predseda a šéf Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.

Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku musí ministerstvo zdravotníctva viac komunikovať s krajmi, ktoré sú viac zorientované v problematike umiestnenia APS cez tzv. pevné body. „Musí byť flexibilnejší spôsob zaraďovania a vyraďovania týchto bodov v jednotlivých krajoch, pretože sa nemôže stávať, že kraje nesúhlasia s umiestnením týchto bodov v jednotlivých obciach a mestách, pretože tam nie je záujem, nenachádzajú sa tam lekári a ministerstvo napriek tomu zaradí tieto mestá a obce do tohto zoznamu, a potom nie je možné ani vybrať poskytovateľa týchto zdravotníckych služieb a následne kraje musia riešiť túto situáciu,“ povedal Trnka. Rezort v minulosti deklaroval, že predmetnú zmenu pravidelne komunikuje s vyššími územnými celkami.

V Banskej Bystrici bude fungovať jedna pohotovosť

Obyvatelia Banskej Bystrice v prípade zhoršenia zdravotného stavu nájdu od 1. júla pomoc na jednom mieste. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta otvára od tohto dátumu na oddelení urgentného príjmu i ambulanciu pohotovostnej služby. Informovala o tom hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje.

„Banskobystričania v prípade náhlej potreby vyhľadať lekársku pomoc pre dospelých nebudú musieť riešiť, či ísť do nemocnice alebo na pohotovosť do mesta. Na základe legislatívnej zmeny týkajúcej sa fungovania pohotovostnej služby iniciovanej ministerstvom zdravotníctva bude pohotovosť pre Banskú Bystricu zabezpečovať v spolupráci so všeobecnými lekármi naša nemocnica. Dospelý pacient bez ohľadu na to, či má zvýšenú teplotu alebo vážnejší úraz, príde na oddelenie urgentného príjmu a nahlási sa na recepcii,“ uviedla Maťašeje.

Vyšší pohyb pacientov

„V súvislosti s touto zmenou očakávame na urgente vyšší pohyb pacientov. Aby sme urýchlili poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zriadili sme pre našich pacientov pri príchode na urgentný príjem nový systém triedenia chorých. Stav pacienta prvotne preverí zdravotnícky záchranár alebo sestra a podľa akútnosti ho nasmeruje buď na pohotovostnú ambulanciu alebo na príslušnú ambulanciu urgentného príjmu,“ vysvetlila Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Lekár k vám nepríde

V bánovskej nemocnici sa mení rozsah poskytovania pohotovostných služieb. Vzhľadom na zmenu legislatívy nebude prevádzkovať lekársku službu prvej pomoci (LSPP) pre deti. S účinnosťou od 1. júla sa z dôvodu právnej úpravy mení aj poskytovateľ LSPP pre dospelých, informovala Alžbeta Sivá, tlačová hovorkyňa AGEL SK, pod ktorej materskú firmu nemocnica patrí. „Pohotovosť pre dospelých ostáva v rovnakých priestoroch, ale so zmenou ordinačných hodín,“ uviedla Sivá.

Pohotovosť bude podľa nej ambulantná, nebude výjazdová, teda nebude možné privolať si lekára domov. „Pre život ohrozujúce stavy je nutné kontaktovať rýchlu lekársku pomoc na číslach 112 alebo 155. Odborné ošetrenie počas APS sa poskytuje len pri akútnych ochoreniach a náhlych zhoršeniach zdravotného stavu. V prípade potreby bude možné využiť telefónne číslo do bánovskej nemocnice,“ doplnila. Vzhľadom na zmenu legislatívy nebude zabezpečená v bánovskej nemocnici LSPP pre deti a dorast. „V akútnych prípadoch je možné kontaktovať tiesňovú linku. Najbližšia detská pohotovosť bude k dispozícii v nemocniciach v Trenčíne, Partizánskom a Topoľčanoch,“ dodala tlačová hovorkyňa spoločnosti.

V Humennom funguje urgentný príjem

Humenská nemocnica v týchto dňoch spustila do prevádzky pracovisko urgentného príjmu. Pomoc akútnym pacientom tak poskytuje v nepretržitej prevádzke. Ako informovala Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Humennom prevádzkuje, rezort zdravotníctva ju vlani zaradilo do pevnej siete všeobecných nemocníc, v ktorých budú urgentné príjmy prvého typu. „Vytvorili sme samostatný priestor, ktorý spĺňa všetky najprísnejšie kritériá predpísané rezortom. Pacient s akútnym problémom tak už môže prísť alebo bude privezený do nemocnice vždy na jedno miesto, kde bude neustále k dispozícii potrebný zdravotnícky personál,“ uviedol riaditeľ humenskej nemocnice Eugen Lešo.

Nachádza sa v budove internistického pavilónu E, čo je bývalá budova liečebne dlhodobo chorých (LDCH), blízko hlavnej recepcie. „Ponúka dva oddelené vstupy – pre mobilných pacientov, ktorí na pracovisko prídu sami, a bezbariérový vstup pre pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou. Ich ošetrenie bude založené na modernom triediacom systéme pacientov, tzv. triáži,“ vysvetlila Fedáková.

Podľa riaditeľa budú mať osoby s potrebou resuscitácie a bezodkladnej podpory životných funkcií najvyššiu prioritu a budú sa riešiť bezodkladne. Je možné, že pacient s menej závažnou komplikáciou bude v čakárni sedieť dlhšie, keďže systém uprednostňuje najvážnejšie prípady. Zázemie urgentného príjmu tvoria tiež štyri expektačné lôžka, ktoré môže nemocnica rozšíriť na osem. Fedáková ďalej uviedla, že internistickým a neurologickým pacientom je na urgentnom príjme neustále k dispozícii internistický lekár. „Po novom tak už napríklad s bolesťou na hrudníku či podozrením na cievnu mozgovú príhodu nechodia na interné či neurologické oddelenie a nemiešajú sa tak s hospitalizovanými pacientmi," vysvetlila.