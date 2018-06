Kiska, Pellegrini a Danko za jedným stolom: Nespokojná hlava štátu, chýbajú jej výsledky

BRATISLAVA - Všetci traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chcú vrátiť dôveru ľudí v štát. Myslí si to prezident Kiska, ktorému ale chýbajú hmatateľné výsledky.

V diskusii RTVS O päť minút 12 Kiska tiež povedal, že za posledný polrok sa stalo veľa zásadných vecí. Poukázal na vraždu novinára a jeho snúbenice, na prepojenia ľudí napojených na mafiu s politikmi Smeru-SD.

„Bolo to jedno z najťažších období Slovenska, aké sme mali. Teraz je našou úlohou, aby sme sa pokúsili vrátiť dôveru ľudí v štát. Ľudia potrebujú vidieť hmatateľné výsledky," zdôraznila hlava štátu. Očakáva, čo bude so zákonom, ktorý má okrem iného zmeniť voľbu policajného prezidenta či so zmenami vo voľbe ústavných sudcov.

Buďme spravodliví, odkazuje Pellegrini

Pellegrini súhlasí, že treba vrátiť dôveru v štát, ale pýta sa, ako to robiť, keď aj prezident SR vo svojej správe o stave republiky nepovie o Slovensku nič pekné. „Treba byť spravodlivý," povedal Pellegrini s tým, že okrem kritiky treba vyzdvihovať aj veci, ktoré sa Slovensku daria.

Šéf parlamentu Danko zdôraznil, že z krajín V4 je Slovensko ťahúňom. „Máme sa 'focusovať' na to, kde sme a aké Slovensko chceme," poznamenal. V spoločnosti podľa neho chýba slušný dialóg. Poukázal aj na vzťahy koalície a opozície, na hašterenie, z ktorého podľa neho ťažia extrémisti.

Chýbajúce výsledky v školstve a zdravotníctve

Danko si nemyslí, že je na Slovensku zle. „Poďte so mnou do Srbska a uvidíte, koľko kilometrov sme pred nimi," vyhlásil. Zároveň súhlasí, že treba zlepšenie, nové systémové opatrenia. Nesúhlasí, že by na Slovensku neboli dobré výsledky.

Prezident poukázal na chýbajúce hmatateľné výsledky v školstve a zdravotníctve. „My vieme definovať problém, máme často aj riešenia, ale chýba nám dotiahnuť to do konca," vyhlásila hlava štátu, ktorá je ochotná podporiť dobré opatrenia.

„Áno, Slovensko potrebuje mať víziu, chceme diskutovať o tom, kde chceme mať Slovensko v roku 2030," uviedol Pellegrini. V súvislosti so školstvom sa pýta, ako je možné, že sa zvyšujú platy učiteľom, ale deti sa vo vzdelaní nezlepšujú.

Štát podľa neho bude vyžadovať aj kvalitu práce. „Možno máme aj zlé osnovy, ale možno aj nekvalitných pedagógov," poznamenal. Riešenia podľa neho budú vidieť ľudia nielen v školstve, ale aj v zdravotníctve.

Musíme priviesť mladých späť domov

Traja najvyšší ústavní činitelia sa zhodujú, že treba priviesť mladých ľudí zo zahraničia späť domov na Slovensko. Zhodli sa aj v tom, že povinné prerozdeľovanie migrantov nie je riešenie.

"Kvóty nie sú riešenie, a to sa aj ukazuje. My ako krajina si musíme povedať, koľko ľudí máme, čo vyžaduje priemysel, a ktoré profesie nám chýbajú. Ideálne je, pokiaľ dokážeme ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, dostať naspäť," povedal Kiska. Poukázal, že chýbajú napríklad opatrovatelia pre dôchodcov. "Takže najskôr musíme vytvárať nástroje na to, aby sme ľudí, ktorých máme vonku, dostali naspäť. Ale ani to nemusí stačiť," uviedla hlava štátu.

Podľa Kisku, ak vyhodnotíme, že nám chýbajú určité profesie, treba sa otvoriť trhu a umožniť aj ľuďom z iných krajín prísť pracovať na Slovensko. Treba k tomu podľa neho pristupovať cielene a regulovane podľa toho, čo Slovensko potrebuje. Podobný názor má aj premiér Peter Pellegrini. "Slovensko musí najskôr vyčerpať svoje rezervy a potom v rámci potreby dovozu pracovnej sily veľmi cielene, regulovane a podľa potrieb národného hospodárstva doviezť ľudí zo zahraničia, keď už nebudeme schopní naplniť pracovné miesta vlastnými silami," povedal Pellegrini.

Pokiaľ ide o migráciu, zopakoval, že Slovensko odmieta povinné prerozdeľovanie migrantov. "Musí platiť, aby sme my, ako suverénna krajina rozhodovali, kto sem môže prísť, kto tu bude žiť a nie že nám to bude rozhodovať nejaký bruselský úradník," zdôraznil premiér. Zopakoval aj potrebu riadnej ochrany vonkajších hraníc Európskej únie.

S kolegami sa v otázke kvót a návratu Slovákov pracujúcich v zahraničí domov zhoduje aj šéf parlamentu Andrej Danko. "Prísne by som rozlišoval migráciu a pracovnú silu. Je tu otázka potreby pracovnej sily. Rozmýšľať, ako vrátiť našich ľudí, mladých späť zo zahraničia domov, to bude veľká výzva pre vládu," myslí si Danko. Slovensko podľa neho hľadá rezervy. Poukázal na zákon o duálnom vzdelávaní či na rómsku komunitu. Pri zamestnávaní ľudí robia problémy podľa neho aj exekúcie, ktoré mnohí ľudia majú. To všetko podľa Danka koalícia mieni riešiť.

Pellegrini naznačil, že nechce byť prezidentom

Predseda vlády Peter Pellegrini naznačil, že nechce byť prezidentom SR, jasne to však nevylúčil. "Ja už radšej nepoviem nič, ale mám ešte chuť a odhodlanie pre túto krajinu urobiť, čo budem vládať a čo bude v mojich silách. A nie som si istý, že to všetko, čo by som chcel posunúť k lepšiemu, sa dá robiť z pozície prezidenta vzhľadom na kompetencie," povedal v diskusii.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko jasne neodpovedal na otázku, či chce byť v budúcnosti premiérom. Naďalej chce byť úspešný so SNS a byť v dejisku politiky. "Len ten, kto vyhrá parlamentné voľby, len ten môže snívať o tom byť premiérom," doplnil.

Rovnakú otázku dostal aj prezident SR Andrej Kiska. Zopakoval, že o svojej politickej budúcnosti bude informovať po komunálnych voľbách. Tie budú v novembri. Momentálne sa stretáva s ľuďmi a zopakoval, že chce naďalej pomáhať krajine. "A to aj budem robiť," uviedol.