Posledná relácia Strižinca: Kiska, Pellegrini a Danko si to rozdali v RTVS, podpichovali sa

Trojica si v posledných týždňoch vymieňala tvrdé odkazy, teraz však došlo iba na distingvovanú debatu a niekoľko podpichnutí. Kiska hneď na úvod ocenil dobrú komunikáciu aj s Dankom, aj s Pellegrinim, ktorý podľa neho slušne diskutuje.

A zatiaľ čo pred dvomi týždňami chrlil v správe o stave republiky oheň a síru, tentoraz bol Kiska pokojnejší. „Ľudia potrebujú vidieť jasné a hmatateľné výsledky. Rozumiem, že vyšetriť vraždu nebude jednoduché, ale došlo k viacerým pochybeniam," kritizoval.

Prezident sa vyjadril aj k poľnohospodárstvu, kde sú podľa neho problémy hlbšie a dlhodobejšie. „Keď si vypočujete, ako bol niekto zbitý, ako polícia povedala, že nebude vyšetrovať, ako sa generálny prokurátor vyjadrí, že štát zlyháva, tak tá situácia je zlá,“ povedal.

Zdroj: FB / Martin Strižinec

Zbytočne kritický Kiska

Pellegrini zas jemne Kiskovi vytkol, že je zbytočne kritický a nič nechváli. „Bolo by fér vyzdvihnúť, že sa Slovensku darí, máme najnižšiu nezamestnanosť, oceniť príchod investorov. Veď tí nám dávajú vizitku. Ak by nám nedôverovali, tak by sem asi neprišli investovať. Darí sa nám vytvárať pracovné miesta aj v regiónoch. Ak chceme posilniť dôveru ľudí v štát, dajme ľuďom aj niečo pozitívne, na čo môžu byť hrdí,“ povedal premiér.

Predtým pritom voči hlave štátu použil tvrdšie slová. Kisku žiadal, aby sa chlapsky postavil k obvineniam, že prekročil limit na svoju prezidentskú kampaň. V sobotu, niekoľko dní po natočení relácie, sa do prezidenta pustil aj na pietnej spomienke v obci Kalište.

„Veľmi ma mrzí, že som tu za posledných päť rokov nikdy nestretol nášho terajšieho prezidenta. Kalište je jedno z najväčších podujatí takéhoto druhu na Slovensku a je povinnosťou ústavných činiteľov, bez ohľadu na to, v akej funkcii sú, sem prísť a pokloniť sa všetkým tým, ktorí padli za našu slobodu,“ povedal Pellegrini.

Aj Andrej Danko upustil od útočného tónu. A zatiaľ čo pred pár týždňami tvrdil, že za vládnutia Roberta Fica nevznikalo toľko trecích plôch a tvrdil, že z úcty si vypočuje Pellegriniho a potom pôjde aj tak za Ficom, tentoraz to bolo inak. „Politika sa musí vrátiť k diskusii o probléme, nie teátram na tlačovkách," povedal.

Zdroj: FB / Martin Strižinec

Symbolická rozlúčka moderátora

S reláciou sa zároveň rozlúčil aj moderátor Martin Strižinec, ktorý sa o ňu staral päť rokov. „Nikdy nepochopím, prečo sme si zvykli politiku riešiť počas nedeľného obeda, ale na mnohé z tých predošlých nedieľ nikdy nezabudnem," napísal na Instagrame.

„A zostávajú mi v hlave dve otázky: robia politici to, čo od nich očakávame alebo iba hovoria to, čo od nich chceme počuť? Bolo mi cťou a.. nebojte sa! Nikam neodchádzam," uzavrel Strižinec.