Po kráľovnej Alžbete II. (†96) zostali jej milované psy: Dostane ich škandalózny syn alebo... Zvrátená konšpirácia!

LONDÝN - Kráľovná Alžbeta II. bola všeobecne známa ako veľká milovníčka psov. Prvého dostala ako darček k 18. narodeninám. A od toho momentu sa začala písať história kráľovských corgi. Po jej smrti však nie je jasné, čo so zvieratami bude. Hovorí sa, že by sa ich mohol ujať kráľovnej škandalózny syn, princ Andrew... Ale šíri sa aj zvrátená konšpirácia!

Kráľovná Alžbeta II. si psy zamilovala vďaka svojmu otcovi. Ten mal Pembroke Welsh Corgiho s menom Dookie, ktorého princezná zbožňovala. No priala si mať aj jedného vlastného. Na 18. narodeniny tak od svojich rodičov dostala fenku Susan. A od tohto momentu sa začala písať kráľovnej psia dynastia.

Alžbeta II. mala počas svojho života dokopy 30 corgi a mnohí z nich boli priamymi potomkami prvej fenky Susan. V posledných chvíľach jej spoločnosť robili štyria psí miláčikovia - Candy, Sandy, Muick a Lissy. Mnohí sa preto pýtajú, čo s nimi po smrti kráľovnej bude. Ako informuje Daily Mail, s najväčšou pravdepodobnosťou by chlpáči mohli skončiť u škandalózneho princa Andrewa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

Práve on totiž psíka Sandy daroval svojej mame k 95. narodeninám. Do úvahy tiež pripadá, že by kráľovnej psy skončili u niekoho z personálu. Verejnosťou však koluje aj doslova zvrátená konšpirácia - niekto totiž prišiel s teóriou, že zvieratá budú pochované spolu s Alžbetou II. Ľudia preto hľadajú spôsob, ako psov zachrániť.

„Zúfalo googlim, koho potrebujem zviesť, aby som sa dostal do kráľovskej rodiny a zachránil Corgiov pred pochovaním spolu s telom,“ objavilo sa na sociálnej sieti Twitter. „Premýšľa niekto o psoch, ktorí pôjdu spolu s kráľovnou na spôsob faraóna?“ znel ďalší z príspevkov. Verí sa však, že zvieratá nakoniec predsa len zostanú v rodine a ujme sa ich jeden z členov.

No zároveň niet divu, že sa do toho mnohým nechce. Kráľovnej corgíci totiž vedeli vyviesť aj poriadne neplechy. Toto plemeno je totiž známe tým, že majú sklony ku kúsaniu. Doslova sa zameriavajú na nohy - ide o inštinkt, ktorý pochádza od ich predkov, ktorí boli šľachtení na zaháňanie oviec.

Pikošky o psoch kráľovnej Alžbety II.:

- svojho prvého psa, fenku Susan, dostala kráľovná v roku 1944, k svojim 18. narodeninám a vychovala niekoľko jej potomkov. Posledným bol psík Willow, ktorý zomrel v apríli 2018.

- kráľovná si adoptovala corgiho Whispera po zosnulom majiteľovi, bývalom poľovníkovi. Keď pes v októbri 2018 zomrel, kráľovná na čas zostala bez akéhokoľvek corgiho.

- kráľovnej sa podarilo vyšľachtiť nový druh psa - Dorgi. Vzniklo tak, že sa jej corgi Tiny skrížil s jazvečíkom princeznej Margaret. Na otázku, ako sa malý jazvečík dokázal spáriť s veľkým corgim, kráľovná odpovedala: „Ach, to je veľmi jednoduché - máme malú tehlu, na ktorú sa postavil.“

- jeden zo sluhov kráľovnej nalial psom do jedla a vody whisky a gin a potom sa bavil na tom, ako sa opité zvieratá potácajú. Za svoj čin bol degradovaný.

- najhorší incident sa stal v roku 1989, kedy Ranger, ktorý patril kráľovnej matke, zabil Alžbete II. dorgiho Chippera.

- v roku 1991 bola kráľovná uhryznutá do pravej ruky, keď sa pokúšala rozbiť bitku medzi jej šiestimi psami a dvomi miláčikmi kráľovnej matky. Ruku museli kráľovnej zašívať a jej šofér potreboval pichnúť injekciu na tetanus.