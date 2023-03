Šokujúce tvrdenie nevesty Alžbety II.: Navštevuje ju DUCH kráľovnej!

Vojvodkyňa z Yorku darovala psíkov Sandy a Muicka Alžbete II. v roku 2021. Spolu s ňou sa na dare podieľali i jej bývalý manžel princ Andrew a ich dve spoločné dcéry Beatrice a Eugenie. Po jej smrti sa však o nich stará práve spomínaná Ferguson.

Galéria fotiek (12) Sarah Ferguson

Zdroj: SITA

Podľa jej názoru však nie je jediná, kto na nich dohliada. Ferguson si totiž myslí, že jej psíkov chodí pravidelne navštevovať duch samotnej kráľovnej. Prezradila to v najnovšom rozhovore pre magazín People.

„Sú to absolútni miláčikovia. Vždy, keď štekajú do prázdna, tak verím, že je to preto, že išla okolo kráľovná," povedala. Okrem toho jej však Sandy a Muick vedia spôsobiť poriadne vrásky na čele. „Stali sa z nich národné ikony a vždy, keď začnú naháňať nejakú veveričku, tak začnem panikáriť," dodala Ferguson.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Profimedia

Podľa jej slov sa u nej psíkom páči a darí sa im veľmi dobre. Zároveň je pre ňu veľkou cťou starať sa o tento národný poklad. Sandy a Muick sú poslední dvaja psíkovia corgi, ktoré Alžebetu II. prežili.