V KRÁĽOVSKEJ RODINE TO VRIE! Šokujúci krok... Emotívne vyjadrenia plné smútku

Aktuálne jediná vládnuca kráľovná v Európe spravila nečakané rozhodnutie túto stredu. Dôvody, prečo svojich vnukov Nikolaia (23), Felixa (20), Henrika (13) a Athenu (10) zbavila kráľovských titulov, sa však príliš nepozdávajú zvyšku rodiny.

Jej syn Joachim pre dánske noviny BT povedal, že o pláne zbaviť jeho deti kráľovských titulov vôbec nevedel. „Dozvedel som sa o tom 5 dní predtým, než to bolo oficiálne potvrdené pre verejnosť. To je čas, ktorý som dostal na to, aby som im povedal, že na Nový rok im zoberú ich identitu. Som veľmi, veľmi smutný a sklamaný. Absolútne nechápem, čo sa v ich hlavách odohralo," povedal Joachim.

Galéria fotiek (6) Princ Joachim s manželkou a synmi.

Zdroj: SITA

Rovnako prekvapený zostal aj jeho najstarší syn Nikolai. „Ja aj celá moja rodina sme veľmi smutní. Tak, ako povedali aj moji rodičia, z tohto rozhodnutia sme v šoku. Hlavne z toho, ako rýchlo to celé prebehlo. Zároveň nechápem, prečo sa to muselo celé odohrať takto," povedal Nikolai pre periodikum Extrabadet, keď ho odchytili prčed jeho bytom v Kodani, kde býva spoločne so svojou priateľkou.

Rovnako šokovaná je aj jeho matka Alexandra, ktorá je bývalou manželkou Joachima. Tá tvrdí, že jej dve deti, ktoré s dánskym princom má, sa po tomto rozhodnutí cítia odstrčené. O svoje kráľovské tituly prídu ofciálne od roku 2023. Nástupnické právo však všetkým 4 vnukom kráľovnej zostane.