Nielen Marcinková a Maštalír: Do triedy Pána profesora vstúpia mladé talenty! Poznáte ich...

BRATISLAVA - Najobľúbenejší slovenský učiteľ opäť začína vyučovať – a to na obrazovkách televízie Markíza!
Seriálový hit o stredoškolskom učiteľovi Samovi Vozárovi, v podaní Tomáša Maštalíra, sa stal výnimočným najmä vďaka svojej schopnosti prepájať silné spoločenské témy s ľahkosťou a humorom. Príbehy mladých ľudí, ich vnútorné boje, hľadanie identity či vzťahy s dospelými rezonovali naprieč generáciami.
Diváci v predchádzajúcich piatich sériách s napätím sledovali, ako sa vyvíja a akým prekážkam čelí vzťah hlavnej dvojice učiteľov – charizmatického Sama Vozára s nekonvenčným prístupom nielen k učeniu a empatickej Klaudie Belanskej, ktorá vyznáva pravidlá. „Samo Vozár je určite jednou z najvýraznejších postáv mojej kariéry. Sme spolu už šiestu sériu a som presvedčený, že si ho diváci budú pamätať ešte dlho,“ hovorí Tomáš Maštalír a dodáva: „Všetci, ktorí na projekte pracujeme, sa asi zhodneme na tom, že seriál sa snaží reflektovať aktuálne témy a problémy mladej generácie. Myslím si, že sa mu to do veľkej miery darí. Navyše je to všetko podávané nenásilnou, láskavou a často aj úsmevnou formou.“
On, rovnako ako aj jeho herecká kolegyňa Gabika Marcinková, si návrat na pľac po viac než dvoch rokoch veľmi užívali. „Myslím si, že Pán profesor bol pre mnohých z nás – či už hercov alebo členov štábu – srdcovým projektom. Vždy nás to veľmi bavilo, ale v tejto 6. sérii to bolo podľa mňa ešte intenzívnejšie a uvoľnenejšie. Naozaj sme si užívali každý jeden deň a verím, že to budú cítiť aj naši diváci,“ prezrádza Gabriela Marcinková.
Popri hlavných hereckých hviezdach sa v najnovších epizódach objavia aj ďalší obľúbení členovia učiteľského zboru – Roman Luknár ako riaditeľ školy Denis Rácz, Petra Polnišová ako učiteľka Barbara Hudáková či Samo Trnka ako Laco Hudák.
Núdza však nebude ani o mladé talenty, ktoré stvárňujú študentské postavy. No popri nových menách sa tu objavia aj hviezdy, ktoré diváci poznajú už z iných projektov. Jedným z nich je Kristián Macháček, ktorý hviezdi v dennom seriáli Sľub ako rebel Robo Hanúsek. Už o niekoľko týždňov ho spoznajú aj fanúšikovia Pána profesora, jeho postava však bude mať od rebela poriadne ďaleko. Zdá sa, že Jonatán je dokonalým "správňakom". No aj on má svoje tajomstvo...
Do školských lavíc zasadne aj Karolin Omastová. Krásnu brunetku mohli diváci spoznať v úspešnom Voyo Origináli Sex O´Clock, ktorý otváral mnohé tabu témy, ako sebavedomú tanečníčku Kristýnu. Teraz sa predstaví ako maturantka Helena, ktorá sa rozhodne ísť svojou vlastnou cestou...
