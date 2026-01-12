Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Alkohol za volantom kamióna! Opitý vodič pri hraniciach narazil do návesu: Namerali mu viac ako 1,5 promile

VYŠNÉ NEMECKÉ - V nedeľu (11. 1.) podvečer došlo pri hraničnom priechode Vyšné Nemecké v okrese Sobrance k dopravnej nehode, pri ktorej vodič nákladného motorového vozidla s návesom jazdil pod vplyvom alkoholu. Na parkovisku narazil do zaparkovaného návesu, ktorý sa po náraze posunul a poškodil betónové oplotenie parkoviska. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Illésová.

Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,63 promile. Pri nehode nedošlo k zraneniu iných osôb, spôsobená však bola škoda na majetku. „Michalovský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vo veci bude vznesené obvinenie,“ uviedla hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele predbežného zadržania.

Polícia doplnila, že bude v kontrolách zameraných na alkohol a iné návykové látky naďalej intenzívne pokračovať. „Polícia opätovne upozorňuje na mimoriadne nebezpečenstvo vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, a to najmä v prípade nákladných a ťažkých vozidiel, ktoré majú pri nehode neporovnateľne vyšší deštrukčný potenciál,“ dodala Illésová.

