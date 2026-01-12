Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Mimoriadny stav v Iráne! Celý štát odpojili od internetu, ulice plné mŕtvych tiel: Vraj je za tým Izrael a USA

V Iráne stále prebiehajú masové protesty. Zobraziť galériu (2)
V Iráne stále prebiehajú masové protesty. (Zdroj: X)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok uviedol, že v súvislosti s rozsiahlymi protestami v islamskej republike je situácia úplne pod kontrolou. Pripojenie na internet bude podľa neho čoskoro obnovené. Počet obetí medzitým stúpol na vyše 500. Teherán z toho viní Izrael a USA.

Arákčí tiež uviedol, že protesty „sa stali násilnými a krvavými, aby sa vytvorila zámienka“ pre amerického prezidenta Donalda Trumpa zasiahnuť. Stanica al-Džazíra informuje, že iránsky minister sa k protestom vyjadril na stretnutí so zahraničnými diplomatmi. Arákčí povedal, že Irán má zábery z distribúcie zbraní demonštrantom. Úrady podľa jeho slov čoskoro zverejnia priznania zadržaných osôb. Rozsiahle demonštrácie „podnecovali a podporovali“ zahraničné sily, uviedol.

Americký prezident opakovane varoval iránsku vládu pred zabíjaním demonštrantov, pričom vyhlásil, že USA „sú pripravené pomôcť“ demonštrantom v Iráne. Arákčí povedal, že varovania Trumpa motivovali „teroristov,“ aby sa zamerali na protestujúcich a bezpečnostné zložky s cieľom vyvolať zahraničnú intervenciu. Šéf iránskej diplomacie podľa al-Džazíry povedal, že Irán je „pripravený na vojnu, ale tiež na dialóg“. Trump v nedeľu novinárom oznámil, že iránska vláda ho požiadala o obnovenie rokovaní.

Iránske úrady v reakcii na protesty zablokovali prístup na internet. Organizácia Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a správu internetu, v pondelok oznámila, že internet v Iráne nefunguje už viac ako 84 hodín. Arákčí tvrdí, že internetové pripojenie bude čoskoro obnovené a vláda spolupracuje s bezpečnostnými zložkami, aby v tejto veci dosiahla pokrok.

Súčasnú vlnu demonštrácií podnietil prudký pokles hodnoty iránskeho rialu. Protesty v decembri začali pôvodne maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, neskôr sa rozšírili do ďalších oblastí islamskej republiky. Na demonštrácie vyzvali aj študentské organizácie, ktoré zohrávali úlohu pri protestných hnutiach v minulosti.

Protesty postupne prerástli do masových protivládnych demonštrácií, ktoré si vyžiadali desiatky mŕtvych. Oficiálne údaje nie sú známe. Podľa organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA pri protestoch v Iráne zahynulo už najmenej 538 ľudí a ďalších viac ako 10.600 ľudí bolo zadržaných.

Mučednícku smrť majú podľa vlády na svedomí "sionisti" a USA

Iránska vláda v nedeľu vyhlásila trojdňový štátny smútok za „mučeníkov“ - vrátane členov bezpečnostných síl - ktorí v uplynulých dvoch týždňoch zahynuli počas celonárodných protestov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu. 

Vláda označila prebiehajúce demonštrácie za „výtržnosti“. Boj proti nim podľa nej predstavuje „iránsky národný odpor proti Amerike a sionistickému režimu“ v Izraeli.  Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vyzval ľudí, aby sa v pondelok zúčastnili na „národnom pochode odporu“, aby odsúdili násilie, ktoré podľa vlády spáchali „mestskí teroristickí zločinci“, oznámila štátna televízia.
     

Viac o téme: ProtestyInternet Kontrola IránAbbás Arákčí
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Donald Trump tvrdí, že Irán chce rokovať: USA zvažujú zásah! Pahlaví vyzýva bezpečnostné sily k vzbure
Zahraničné
Na snímku z videa,
Na Blízkom východe to vrie: Irán varoval USA pred útokom! Izrael je v stave vysokej pohotovosti
Zahraničné
Izrael bude s Iránom
Izrael bude s Iránom opäť spolupracovať, dúfa Netanjahu: Zatiaľ podpísal s Nemeckom dohodu
Zahraničné
FOTO Na snímku z videa,
Irán je na nohách! Pri protestoch zahynulo najmenej 192 demonštrantov, obetí môže byť aj viac
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Výstava Múzeum hodnôt - Obrazová správa o Slovensku
Výstava Múzeum hodnôt - Obrazová správa o Slovensku
Správy
Rodiny s deťmi sa sánkujú na Kamzíku
Rodiny s deťmi sa sánkujú na Kamzíku
Správy
Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne
Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra po 17-ročnej
Polícia pátra po 17-ročnej Diane Júlii: ZMIZLA z klziska, odvtedy po nej niet stopy
Domáce
Požiar po zrážke na
Požiar po zrážke na D1: Nehoda dvoch áut pri Senci si vyžiadala dvoch zranených, diaľnica stála
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Zima PRITVRDÍ: Výdatné sneženie
Zima PRITVRDÍ: Výdatné sneženie vystrieda mimoriadne NEBEZPEČNÝ jav! Mrazy paralyzovali dopravu
Domáce
Medzinárodný úspech Slovenska: Trenčín zaradili medzi top 10 európskych miest na návštevu v 2026
Medzinárodný úspech Slovenska: Trenčín zaradili medzi top 10 európskych miest na návštevu v 2026
Regióny

Zahraničné

FOTO V Iráne stále prebiehajú
Mimoriadny stav v Iráne! Celý štát odpojili od internetu, ulice plné mŕtvych tiel: Vraj je za tým Izrael a USA
Zahraničné
Meta sa búri proti
Meta sa búri proti zákazu sociálnych sietí pre deti: Austrálii odkazuje, aby zákaz prehodnotila
Zahraničné
Friedrich Merz
Merz odsúdil brutálne násilie v Iráne: Ide podľa neho o znak slabosti, vyzýva na ochranu demonštrantov
Zahraničné
Zima paralyzovala Frankfurt! Letisko
Zima paralyzovala Frankfurt! Letisko ruší lety pre sneh a námrazu: Nasadené sú desiatky odmrazovačov
Zahraničné

Prominenti

Zlaté glóbusy sú rozdané:
Zlaté glóbusy sú rozdané: Udeľovanie ovládli Jedna bitka za druhou a Hamnet... Toto sú mená víťazov!
Zahraniční prominenti
Gabriela Marcinková a Tomáš
Nielen Marcinková a Maštalír: Do triedy Pána profesora vstúpia mladé talenty! Poznáte ich...
Domáci prominenti
Teyana Taylor
Slávna herečka na červenom koberci: Nedala sa prehliadnuť... Chýbali jej už len krídla!
Zahraniční prominenti
NAHOTA je stále v
NAHOTA je stále v kurze: Heidi Klum HORE BEZ a slávny spevák... Čo to tam skrývaš?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Muž spadol do horúceho
Vedci odhalili miesto, kde sa zrodil život na Zemi! Kolíska života môže byť na dne oceánu: Tajomné hydrotermálne prieduchy
Zaujímavosti
MIMORIADNY objav vo Veľkej
MIMORIADNY objav vo Veľkej Británii: VZÁCNY nález rozšíri znalosti archeológov! Vojnové trofeje
Zaujímavosti
Svaly už nefrčia? TO,
Svaly už nefrčia? TO, čo sa páči dvadsiatničkám, staršie ženy nechcú ani vidieť! Veda vysvetľuje prečo
Zaujímavosti
Šťava z tejto zeleniny
Šťava z tejto zeleniny vám zníži tlak, podporí mozog a zlepší trávenie
vysetrenie.sk

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?
Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Zvýšené dôchodky sú už na ceste: Kto si polepší a ako sa menia minimálne penzie?
Zvýšené dôchodky sú už na ceste: Kto si polepší a ako sa menia minimálne penzie?
Opäť budeme mať hlbšie do peňaženky: V obchodoch si priplatíme výrazne viac ako zvyšok Európy!
Opäť budeme mať hlbšie do peňaženky: V obchodoch si priplatíme výrazne viac ako zvyšok Európy!

Šport

Pospíšil poslal štipľavý odkaz: Moja forma? Karma za to, že ma nezobrali do reprezentácie
Pospíšil poslal štipľavý odkaz: Moja forma? Karma za to, že ma nezobrali do reprezentácie
Tipsport ELH
Za sebou nechali celé štartové pole: Adamov a Garguláková získali zlato, vyhrala aj Straková
Za sebou nechali celé štartové pole: Adamov a Garguláková získali zlato, vyhrala aj Straková
Beh na lyžiach
VIDEO Kokosy na snehu po americky: Hanba bobistov USA, takmer celá posádka vypadla pri štarte
VIDEO Kokosy na snehu po americky: Hanba bobistov USA, takmer celá posádka vypadla pri štarte
Ostatné
Američanky naložili aj Česku: Slovenský tréner pomenoval krutú pravdu
Američanky naložili aj Česku: Slovenský tréner pomenoval krutú pravdu
Ženský hokej

Auto-moto

Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava

Kariéra a motivácia

Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Aktuality
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Kariérny rast
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa 80 % ľudí mýli pri výbere kariéry a ako sa vyhnúť nesprávnemu výberu?
Prečo sa 80 % ľudí mýli pri výbere kariéry a ako sa vyhnúť nesprávnemu výberu?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Rady a tipy
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Rady a tipy

Technológie

Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Veda a výskum
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
Správy
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Veda a výskum
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Vesmír

Bývanie

Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali

Pre kutilov

Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z Golden Globes 2026: Jennifer Lawrence ohúrila v kvetinovej róbe, úchvatná Selena Gomez a ďalšie
Zahraničné celebrity
Róby z Golden Globes 2026: Jennifer Lawrence ohúrila v kvetinovej róbe, úchvatná Selena Gomez a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
USA vo Venezuele mala
Zahraničné
USA použili vo Venezuele utajovanú zbraň: Ruská protivzdušná obrana proti nej totálne zlyhala
Polícia pátra po 17-ročnej
Domáce
Polícia pátra po 17-ročnej Diane Júlii: ZMIZLA z klziska, odvtedy po nej niet stopy
V Iráne stále prebiehajú
Zahraničné
Mimoriadny stav v Iráne! Celý štát odpojili od internetu, ulice plné mŕtvych tiel: Vraj je za tým Izrael a USA
Zima PRITVRDÍ: Výdatné sneženie
Domáce
Zima PRITVRDÍ: Výdatné sneženie vystrieda mimoriadne NEBEZPEČNÝ jav! Mrazy paralyzovali dopravu

Ďalšie zo Zoznamu