Osud kráľovnej miláčikov je spečatený: Psy Alžbety II. majú nových majiteľov… Teraz sa o ne stará TÁTO ŽENA!

LONDÝN - Po tom, čo začiatkom septembra svet zasiahla správa o úmrtí britskej kráľovnej Alžbety II. mnohých zaujímalo, čo bude s jej milovanými psami. Dlho sa špekulovalo, kto sa o chlpáčov postará. Teraz je to už známe. Do opatery si ich zobral princ Andrew (62) a jeho bývalá manželka Sarah Ferguson (63). Tá sa v týchto dňoch vyjadrila, že je to pre ňu obrovská česť starať sa o kráľovnej psíkov!

Keď Alžbeta II. zomrela, milovníci zvierat sa pýtali, čo bude s jej psíkmi. Plemeno Corgi totiž ku kráľovnej neodmysliteľne patrilo už od jej 18 rokov, boli jej vernými spoločníkmi a stáli po jej boku až do posledných chvíľ. Po panovníčke zostali dvaja chlpáči - Sandy a Muick.

Spočiatku sa špekulovalo, že by si ich do opatery mohli zobrať členovia kráľovského personálu. No už vtedy sa hovorilo, že s najväčšou pravdepodobnosťou skončia u škandalózneho princa Andrewa. Práve on totiž jedného zo psíkov daroval svojej mame k 95. narodeninám. No a tak sa aj stalo.

Okrem neho sa o chlpáčov stará aj jeho bývalá manželka Sarah Ferguson. A tá to považuje za obrovskú výsadu. „Je to veľká česť. Sandy a Muick sú národné poklady a boli dobre vychovaní,“ netají svoje nadšenie vojvodkyňa z Yorku, ktorá sa aktuálne stará celkom o 7 psov - o svojich 5 teriérov a 2 corgiov.

Galéria fotiek (7) Sarah Ferguson, mama princeznej Eugenie

Zdroj: SITA

Vojvodkyňa z Yorku Sarah Ferguson sa narodila 15. októbra 1959. Je britskou mecenáškou, hovorkyňou, spisovateľkou a filmovou producentkou. Je bývalou členkou britskej kráľovskej rodiny a bývalou manželkou mladšieho brata kráľa Karola III., princa Andrewa, vojvodu z Yorku. Dvojica tvorila manželský pár od roku 1986 do roku 1996 a má spolu dve dcéry princeznú Beatrice a princeznú Eugéniu.