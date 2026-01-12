USA použili vo Venezuele utajovanú zbraň: Ruská protivzdušná obrana proti nej totálne zlyhala

WASHINGTON - Zásah Spojených štátov vo Venezuele, ktorý viedol k zadržaniu prezidenta Nicolása Madura, odkryl viac než len politickú operáciu. Podľa západných médií išlo o ukážku technologickej prevahy USA, pri ktorej sa mohli po prvý raz mimo Blízkeho východu objaviť prísne utajované bezpilotné systémy.
Operácia, ktorá mení pravidlá hry
Americká vojenská akcia vo Venezuele, pri ktorej bol zadržaný prezident Nicolás Maduro spolu s manželkou Ciliou Floresovou, vyvoláva otázky nielen politické, ale aj vojenské. Z pohľadu expertov išlo o mimoriadne presnú operáciu, založenú na kombinácii špičkového spravodajstva, elektronického boja a vzdušnej nadvlády.
Agentúra Reuters upozorňuje, že Spojené štáty využili celý komplex moderných prostriedkov – od stealth stíhačiek cez lietadlá určené na potláčanie protivzdušnej obrany až po satelity a bezpilotné systémy poskytujúce informácie v reálnom čase.
Právne dôsledky zásahu budú predmetom dlhých diskusií, no z vojenského hľadiska analytici hovoria o chirurgicky presnom údere.
Utajovaný dron v hlavnej úlohe
Pozornosť odborníkov sa sústreďuje najmä na možnú účasť bezpilotného lietadla RQ-170 Sentinel – jedného z najtajnejších prieskumných systémov amerického letectva. Podľa magazínu Newsweek by jeho nasadenie vo Venezuele znamenalo výnimočný moment v histórii tohto stroja.
RQ-170 je známy len z niekoľkých potvrdených misií, predovšetkým z Afganistanu, kde sa podieľal na spravodajských operáciách počas vojny. Práve tam si vyslúžil prezývku Beštia z Kandaháru. Odvtedy sa jeho činnosť udržiava v prísnom utajení.
Ak by sa potvrdilo, že Sentinel operoval aj nad Venezuelou, išlo by o zriedkavé použitie tohto systému mimo tradičných bojísk.
Zachytený návrat nad Portorikom
Obranný portál War Zone informoval, že po skončení operácie bol RQ-170 údajne spozorovaný pri návrate na americkú základňu v Portoriku. Záznam mal zachytiť miestny obyvateľ, čo by predstavovalo jeden z mála verejne zdokumentovaných pohybov tohto dronu.
RQ-170 bol vyvinutý na spravodajské, sledovacie a prieskumné misie v silne chránenom vzdušnom priestore. Jeho bezchvostová konštrukcia v tvare lietajúceho krídla minimalizuje radarovú stopu a sťažuje jeho odhalenie modernými systémami protivzdušnej obrany.
Dlhodobé sledovanie Madura
Podľa hodnotení obranných analytikov mohol RQ-170 zohrávať kľúčovú úlohu pri dlhodobom monitorovaní rezidencie Nicolása Madura. Išlo by o nenápadné, systematické sledovanie pevného cieľa – postup známy z príprav americkej operácie proti Usámovi bin Ládinovi v roku 2011.
Portál Army Recognition Group opisuje RQ-170 ako podzvukový, prúdový a neozbrojený bezpilotný prostriedok určený na stealth operácie. Lietadlo funguje v režime prísnej kontroly emisií, čo mu umožňuje zbierať signálové a elektronické spravodajstvo pri minimálnej zistiteľnosti.
Viac než len dron
Sentinel však podľa expertov nebol jediným prvkom operácie. Podľa Reuters poskytovali veleniu údaje v reálnom čase aj ďalšie bezpilotné systémy a satelity.
Riadenie vzdušného priestoru a včasné varovanie zabezpečovali lietadlá Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye. Vzdušnú prevahu mali na starosti stíhačky piatej generácie F-35 a F-22 Raptor, schopné preniknúť cez moderné radarové siete.
Súčasťou operácie boli aj stroje F/A-18E/F Super Hornet a ich verzia EA-18G Growler určená na elektronický boj a rušenie radarov a komunikácie protivníka.
Úder z bezpečnej vzdialenosti
Dlhodosahovú údernú kapacitu zabezpečovali nadzvukové bombardéry B-1B Lancer, ktoré dokážu zasahovať ciele mimo dosahu protivzdušnej obrany. Ich nasadenie si vyžadovalo aj letecké tankovanie prostredníctvom lietadiel Boeing KC-135 Stratotanker.
Celá operácia tak podľa analytikov predstavovala komplexnú demonštráciu schopností Spojených štátov – od tajného prieskumu až po presné údery v silne monitorovanom prostredí.
Signál pre Moskvu aj spojencov
Hoci oficiálne miesta podrobnosti o použitých systémoch nekomentujú, odborníci sa zhodujú, že operácia mala aj jasný strategický odkaz. Ukázala, že Spojené štáty dokážu pôsobiť aj v regiónoch, kde sú rozmiestnené systémy ruskej protivzdušnej obrany, a to bez viditeľnej straty vlastných prostriedkov.